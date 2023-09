Policiais apreenderam celulares sendo vendidos ilegalmente em lojas da Capital

Agentes da Polícia Civil através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), desencadeou na tarde de ontem (15), a segunda fase da operação “On Line”. Foram apreendidos aparelhos celulares, que não possuíam nota fiscal em uma loja clandestina da Capital.

A ação teve ajuda do Procon, aconteceu após uma denúncia anônima sobre venda de celulares de segunda linha e sem a nota fiscal, emitida pelo órgão. Nesta loja clandestina, foram encontrados 10 aparelhos celulares, sendo comercializado de forma ilegal.

Na primeira fase da operação, os policiais apreenderam 40 mil reais em produtos eletrônico, contrabandeados. Duas pessoas foram conduzidas a delegacia, onde foram presas em flagrante.

Os presos foram apresentados a Justiça que concedeu liberdade provisória mediante fiança. A operação continua com o intuito de identificar as pessoas que estão distribuindo tais materiais em Campo Grande.

