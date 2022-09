Whisky de Segunda chega aos 19 anos com álbum gravado em Chicago

[Texto: Por Méri Oliveira, Jornal O Estado de MS]

Formada pelo vocalista Robson Rodrigues, pelo guitarrista Jefferson Pasa, pelo baixista Cauê Fava e pelo baterista Rick Drummer, a banda Whisky de Segunda é referência em Campo Grande quando se trata de blues e, em 2022, comemora 19 anos – com a qualidade de um uísque de primeira que passou esse mesmo tempo apurando seu sabor em um barril de carvalho – com a banda Cassino Boogie e as cantoras convidadas Ana Gee, Geovana Juno e Méri Oliveira.

O guitarrista da banda, Jefferson Rosa Pasa, conta que “a banda começou com amigos na faculdade e, com o tempo, foi ganhando uma proporção muito legal”, relembra. Ao longo dos anos, vários shows

foram realizados, proporcionando vivência, boas histórias e lembranças. “Tocamos nos piores lugares que possa imaginar e nos mais divertidos, tivemos trocas de integrantes e aprendemos com todos. Tivemos brigas e momentos de alegria, viajamos para tocar e fizemos muitos eventos, sempre aprendendo um pouco mais.”

Mas se engana quem pensa que é só a música pela música: na Whisky, trata-se de usar a música como instrumento para fazer o bem. “Focamos nossa maior energia para fazer da nossa música um instrumento para ação social. Ajudamos muitas pessoas e também aprendemos muito com isso”, afirma Jefferson.

As ações envolvem ajuda a instituições como a AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer). “Com relação as crianças, sempre que dá, tocamos em eventos para a AA CC. Também fomos fundadores com outros amigos do projeto ‘Sorrindo Pela Vida’, que ajudava crianças carentes no bairro Itamaracá. E com as crianças também lançamos um clipe com a participação de crianças com síndrome de Down, buscando a inclusão social e também para inspirar outras crianças.”

Eles também ajudam ONGs que trabalham com resgate de animais em situação de abandono e similares. “Na causa animal estamos sempre presentes com a ONG Cão Feliz. Já organizamos diversos eventos para arrecadar verbas, o melhor foi o MusiCão, onde conseguimos arrecadar R$ 7.300”, conta Jefferson.

Além disso, também já organizaram ações em prol dos idosos. “Fizemos alguns eventos, acho que três ou quatro, para arrecadar verba para o Asilo São João Bosco, organizados pela banda mesmo. Em relação aos nossos ‘velhinhos’ também lançamos um clipe para conscientização sobre o abandono, onde nos tornamos velhos para mostrar a realidade desse problema.”

Conhecendo as raízes

Os músicos passaram 21 dias em Chicago, e essa viagem foi importante para que eles conhecessem muita coisa de perto. “A viagem de Chicago foi algo realmente incrível. Nós pousamos em Miami e com um amigo, alugamos um carro e fomos até Chicago, fazendo a ‘rota do blues’: conhecemos a famosa Encruzilhada (onde Robert Johnson, tido como o ‘pai do blues’, teria feito um pacto que envolvia avenda de sua alma, em troca de um talento inigualável), diversos bares e pontos importantes na história do estilo. Depois passamos sete dias em Chicago gravando o CD com grandes nomes como Lurrie Bell, Carl Weathersby, Breezy Rodio [que já esteve em Campo Grande algumas vezes], Billy Branch entre outros.”

Quebrando paradigmas

Um dos fatos mais marcantes para os músicos foi essa viagem que fizeram aos Estados Unidos, quando “subiram” a rota do blues, a fim de conhecer melhor tudo o que envolve o gênero musical. “Viajamos para Chicago e lá gravamos nosso CD, foi um grande aprendizado e muita diversão, produzimos muito material audiovisual e quebramos alguns paradigmas do blues, tudo isso misturado com muito feeling”, resume a banda Whisky de Segunda.

Quando perguntado sobre esses paradigmas, Pasa responde que são principalmente em relação ao que a maioria das pessoas no Brasil pensa sobre o Blues. “Existia um conceito muito errado de que para tocar o blues tem de estar malvestido, as músicas têm de falar só de sofrimento, que uma banda de blues não pode gravar clipe, que os bares não podem ter um padrão melhor, entre outras coisas que a gente sempre escutou aqui e quando chegamos lá, [vimos que] era tudo diferente”, explica.

Com isso, ao voltarem ao Brasil, “reiniciaram” a carreira, com outro enfoque. “Quando voltamos de Chicago, começamos tudo de novo. Nos preocupamos com cada detalhe, desde o figurino até mesmo se o local onde iríamos tocar estava preparado para atender nosso público de forma confortável e estruturada. Isso fez com que a banda crescesse muito, e acabou tornando nossa marca registrada, hoje mudou muito”, assevera o músico.

História engraçada e recorrente

De acordo com Jefferson, de quatro em quatro anos acontece um “fenômeno” com o vocalista, Robson Rodrigues: “Tem uma história que se repete a cada quatro anos. O nosso vocalista, Robson, às vezes dorme antes do show e não acorda mais! E isso acontece de quatro em quatro anos, onde a banda fica perdida no palco sem saber o que fazer”, relembra Jefferson, aos risos.

Planos

Pasa conta que a banda chegou a dar início à gravação de um filme, projeto que ficou de lado, por causa da pandemia, mas que pretendem retomar. Além disso, ainda para 2022, os blueseiros têm alguns planos: “Este ano ainda temos show no Som da Concha, temos evento em Ponta Porã e uma turnê com o guitarrista de Chicago, Breezy Rodio, que estará em Campo Grande em novembro. Em 2023 estamos planejando uma turnê para o sul do Brasil, lugar que ainda não tocamos, e também queremos gravar um vinil com quatro músicas inéditas e quatro outras que já lançamos mas não se encontram em mídia física. Além – é claro – de continuarmos com nosso trabalho social”, dispara Jefferson.

Comemoração 19 anos

Para comemorar os 19 anos, a Whisky de Segunda vai fazer um show com artistas convidados, como a banda Cassino Boogie e as cantoras Ana Gee, Geovana Juno e Méri Oliveira. “Estamos muito empolgados com esse show, ensaiamos e preparamos algo especial. Convidamos as meninas para fazer uma participação especial e vou te falar… O negócio está fervendo!”

SERVIÇO: O show de 19 anos da banda Whisky de Segunda será no Sunset Growler Station, na Av. Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira, a partir das 18h.