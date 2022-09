Fim de semana tem de rolê eletrônico a reggae até Semana Farroupilha Solidária

[Texto: Marcelo Rezende, Jornal O Estado de MS]

Festa Feeling no Bosque dos Ipês e Luau da Rádio Reggae Festival agitam a Capital e tem muito mais

O que não faltam são opções para curtir com a família neste fim de semana. Considerada uma das festas de música mais importantes do Estado, a Festa Feeling traz um line up poderoso em setores que oferecem open bar/food ao Shopping Bosque dos Ipês. Já na Estância das Flores vai rolar “good vibes” no Luau da Rádio Reggae Festival. Apresentam-se as atrações nacionais Chimarruts e Maskavo,

além dos regionais Bortoti, Chicão Castro, Sandim, Canaroots, Marolo e a banda Rádio Paulista. Amanhã dá para festejar ajudando o Cotolengo Sul-Mato-Grossense, com o tradicional costelão fogo de chão, e muito mais.

Sábado

Feeling 2022: Com muita inovação e ousadia, a Feeling 2022 traz o tema Universo para garantir a melhor experiência aos participantes desta que é considerada a mais intensa festa eletrônica premium de Mato Grosso do Sul. O evento contará com dois setores que oferecem open bar/food. O line up traz Cat Dealers, Bhaskar, Pontifexx, Barja, Etta, Krone e Lu Oliver. Hoje às 23h, no Shopping Bosque dos Ipês. Os ingressos estão à venda no site www.festafeeling.com.br.

Feira da Praça do Peixe: Expositores, microempreendedores, artesãos, gastronomia e brechós. O evento é aberto para todos os públicos que podem aproveitar a ocasião para conhecer e experimentar alguns dos trabalhos locais. A feira estará aberta entre as 15h e 21h30, na Praça do Peixe, que fica na Av. Cel. Pôrto Carrero, 100, Bairro Vila Vilas Boas. Entrada gratuita.

Sarau Cultural: Realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, o sarau terá educação, cultura, saúde e sustentabilidade com o objetivo de arrecadar brinquedos novos e em bom estado para o Fundo de Apoio à Comunidade. Na ocasião, o público poderá levar um livro e trocar por outro. Começa às 9h e vai até as 19h, no Armazém Cultural, que fica na Av. Calógeras, 3.015, Centro. A entrada

é gratuita.

Circo do Mato: O Sesc Cultura inaugura um espaço no Shopping Norte Sul Plaza. O local deverá receber atrações gratuitas, sendo a primeira delas o grupo Circo do Mato. Em seguida, Kelly Guavira fará contos de história com uma performance que une a ludicidade da música ao teatro. Início às 15h, no Shopping Norte Sul Plaza, que fica na Av. Ernesto Geisel, 2.300, Jockey Club. A entrada é gratuita.

Troca de figurinhas: Os campo-grandenses ganharam mais um ponto de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2022. As trocas acontecem das 14h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês, que prepara a casa para receber colecionadores que estejam dispostos a negociar suas figurinhas e cumprir a difícil missão de completar o álbum. O ponto do Bosque tem um diferencial: o próprio shopping adquiriu 1.000 figurinhas, que ficam disponíveis para troca com os frequentadores. A cada cinco trocas, o colecionador ganha uma figurinha bônus. O limite diário de troca de figurinhas é de 50 por pessoa.

‘O Grande Salto Cia. Theastai’: Para garantir a diversão de toda a família, o Sesc traz a peça teatral de João Rocha. O trabalho mescla a arte do palhaço com a técnica de trampolim acrobático de uma forma irreverente, juntando a inovação com a tradição dos circos. Começa às 15h, no Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados. Entrada gratuita.

Luau da Rádio Reggae Festival: O evento conta com as atrações nacionais Chimarruts e Maskavo. Na programação estão previstas exposições, intervenções artísticas e flash tattoo, além da apresentação de Bortoti, Chicão Castro, Sandim, Canaroots, Marolo e da banda Rádio Paulista. Início a partir das 16h, na Estância das Flores, que fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 3.484, bairro Cel. Antonino. Meia-entrada pista R$ 50 e camarote R$ 120, ingressos por meio do link.

Festa de aniversário de Corumbá: Com churrasco completo e apresentação do grupo Pique Simpatia e Banda Lilás, a Asscor (Associação Corumbaense) celebra o aniversário de Corumbá, que é celebrado no dia 21 deste mês. O almoço será servido das 12h30 às 14h30. É necessário levar pratos e talheres. A partir das 11h30. O evento será realizado no Quintal Festas e Eventos, que fica na Rua Paraisópolis, 26, bairro Universitário. A entrada custa R$ 50.

Enivan da Viola: O mais novo bar da cidade, o Cariocas, preparou um show ao vivo com o artista que tem o repertório cheio dos “modão”. Começa às 19h. O Cariocas fica na Rua Galo da Serra, 68, bairro Octávio Pécora. Entrada gratuita.

Paredão da Gaga: Com concurso rainha do baile valendo R$ 100, o paredão reúne na line up Hytalo Augusto, Julio Ruschel, Black Barbie, Gaga Funkeira, Lino Mascarado e Ana Mascarado. Início às 23h30, na Rua Pimenta Bueno, 127, bairro Amambaí. Ingressos antecipados a R$ 20 e na hora a partir de R$ 25.

Transcine: A Praça do Preto Velho será palco para música, exposições e cinema. O Trascine traz para os moradores os filmes “Fujona – em busca da liberdade”, “Terra das Águas” e “Campo Grande das Araras”. Início às 15h, na Praça do Preto Velho, no Jardim Paulista. Entrada gratuita.

Domingo

Semana Solidária Farroupilha: A 1ª edição da Semana Solidária Farroupilha do Cotolengo Sul-Mato-Grossense apresenta ao público uma programação extensa de pratos típicos da região do Rio Grande do Sul. O carro-chefe é o tradicional costelão fogo de chão. A partir das 19h, na Rua Jamil Basmage, 996, Conjunto Residencial Mata do Jacinto. Entrada: R$ 40.

Batucando histórias: Celebrando o novo espaço no Shopping Norte Sul Plaza, o Sesc Cultura deverá receber atrações gratuitas para animar a família. Domingo é dia do Batucando Histórias, que leva para a criançada o folclore na cadência de melodias autorais e com enredos divertidos. Início às 15h, no Shopping Norte Sul Plaza, que fica na Av. Ernesto Geisel, 2.300, Jockey Club. A entrada é gratuita.

Som na Concha: Nesse domingo sobem ao palco Fred Oliveira, com o show “(Des)Conexões”, às 18h, e a banda Curimba, com o show “Papa Terra”, se apresenta às 19h. O evento é aberto ao público e a entrada é franca. Fred Oliveira apresenta em seu novo e inédito trabalho uma crítica às rasas relações humanas catalisadas pela pandemia e a frieza humana demonstrada pela guerra contra a Ucrânia. Já a Curimba traz sua irreverência dançante e realista. Ingredientes de uma apresentação que contagia o público com muita energia. Seja pelo ritmo, seja pelas mensagens, a Curimba vem há 14 anos levantando a bandeira da cultura local e da visão de uma geração. Concha Acústica Helena Meirelles, na Rua Antônio Maria Coelho, 5.655, Carandá Bosque. Entrada gratuita.

Só Rock no Barça: O Barcelona Pub promove uma noite com muito rock para os fãs do estilo musical. Capivaras Voadoras e Nomads animam o rolê. A partir de 18h, na Rua José Eduardo Rolim, 201, Chácara Cachoeira. Entrada free até 19h e depois paga-se R$ 10.

Troca de figurinhas: Continuam as trocas de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2022. As trocas acontecem das 14h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês, que prepara a casa para receber colecionadores que estejam dispostos a negociar suas figurinhas e cumprir a difícil missão de completar o álbum. O ponto do Bosque tem um diferencial: o próprio shopping adquiriu 1.000 figurinhas, que

ficam disponíveis para troca com os frequentadores. A cada cinco trocas, o colecionador ganha uma figurinha bônus. O limite diário de troca de figurinhas é de 50 por pessoa.

Missa no Bosque: A ação religiosa e social da Paróquia Senhor do Bonfim começa às 11h, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês.

Sesc no Bosque – musical: Natural de São Paulo e radicada na Capital Morena desde 2018, Kelly Lopes já cantou em grupos de estilos diferentes, entre eles o samba. Ela se apresenta das 12h às 14h, na

praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês.