Jovem é preso suspeito de abusar de menina que conheceu pela internet

Durante esta semana, uma ação conjunta entre as delegacias de Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam em flagrante um jovem de 23 anos, pelo crime de estupro de vulnerável contra uma menor de 13 anos, em Guia Lopes da Laguna, a cerca de 260 quilômetros de Campo Grande

Segundo Jardim MS News, a vítima teria conhecido o autor pela internet e, na noite dessa quarta-feira (14), o jovem abusou sexualmente da menor. Ao saber das circunstâncias, o Delegado do município, Dr Gustavo Detomi, juntamente com os policiais saíram em busca do acusado.

Com informações fornecidas por populares, que o autor estaria na área central de Jardim, os policiais iniciaram as diligências nos dois municípios vizinhos, sendo autor localizado e preso em flagrante delito pelo crime do art. 217-A, CP, e encaminhado posteriormente ao Presídio Máximo Romero, onde permanece à disposição da Justiça.