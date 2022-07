Você conhece? Biscoito Marranitos é de origem mexicana e tem formato de porco

Marranitos (ou cochinos, ou puerquitos, como são chamados em algumas comunidades mexicano-americanas) costumam ser chamados de ‘Porcos de gengibre’, embora na sua receita não levem nenhum dos dois ingredientes. Os marranitos tradicionais obtêm sua deliciosa cor e sabor marrom-picante do melaço. Esta receita é uma variação da região trans-pecos, que utiliza a adição não tradicional de canela. Também é possível adicionar um pouco de gengibre em pó seco e usar leite em vez de ovo.

Ingredientes:

1 ¼ xícaras de açúcar mascavo embalado

¼ xícara de gordura

1 ovo

¼ xícara de leite

1 ½ colher de chá de extrato de baunilha

1 ½ colher de chá de bicarbonato de sódio

1 ½ colher de chá de canela em pó

1 xícara de melaço insulfurado

6 xícaras de farinha multiuso

1 ovo batido

Modo de Preparo:

Pré-aqueça o forno a 350 graus F (175 graus C). Em uma tigela grande, bata o açúcar mascavo e a gordura vegetal até ficar homogêneo. Misture 1 ovo, leite e baunilha até ficar homogêneo. Junte o bicarbonato de sódio, a canela e o melaço. Misture a farinha até que a massa esteja dura o suficiente para estender.

Abra a massa sobre uma superfície levemente enfarinhada com 1/4 de polegada de espessura. Corte em biscoitos usando um cortador de biscoitos em forma de porco. Coloque os biscoitos a 5 cm de distância nas assadeiras preparadas. Pincele o restante do ovo batido por cima dos biscoitos.

Asse por 15 a 17 minutos no forno pré-aquecido ou até que o centro dos biscoitos fique seco e as bordas levemente douradas.

Receita por Cozinhar e Compartilhar.

