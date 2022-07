Confira o resumo das principais novelas para esta terça-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina aconselha Petruchio. Batista e Marcela não se entendem na cama. Bianca diz a Heitor que aceita a proposta dele, mas antes Edmundo deve ser solto. Bárbara e Lourdes decidem descobrir o que Hildegard está fazendo com Fábio. Heitor diz a Josefa que é ele quem vai tirar Edmundo da cadeia. Petruchio prepara o queijo. Kiki e Teodoro fazem planos para lançá- -lo na carreira política. Heitor avisa Serafim que Josefa é o álibi para libertar Edmundo. Nasce um bezerro na fazenda. Lindinha enche o coalho de sal.

A Favorita

Rita diz a Zé Bob que ele não tem direito de se meter na vida dela e de Camila. Copola faz uma visita à Irene na escola de música. Os dois decidem convencer Lara e Cassiano de como é duro fazer uma escolha errada na vida e perder um grande amor. Dedina fica incomodada ao ver Greice e Damião se beijando. Dedina humilha Greice. Elias chama sua atenção e ela aproveita para comunicar que não quer mais Damião em sua casa. Shiva perde a paciência com as loucuras de Augusto. Romildo fica horrorizado ao saber que Camila é filha de Zé Bob.

Além da Ilusão

Letícia afirma a Bento que ele estragou o romance dos dois. Isadora confronta Joaquim e mostra a foto dele com Iolanda para comprovar seu adultério. Enrico e Emília se preparam para o golpe final do cassino. Mariana vê quando Santa e Arminda armam para transformar Inácio em sheik e enganar Constantino e Julinha. A mando de Joaquim, Iolanda segue Davi para conseguir os negativos da foto dos dois. Matias provoca uma confusão na manifestação organizada por Olívia pela liberdade dos presos políticos. Iolanda flagra Davi com seus livros sobre mágica.

Cara e Coragem

Anita repreende Jonathan por chamá-la com o nome de Clarice. Pat se emociona com o resultado do exame de Alfredo. Ele está curado e o tumor era benigno. Regina convence Rebeca a doar os brinquedos de Chiquinho para caridade e retira todos os objetos do quarto da criança. Pat questiona Moa sobre a conversa que ele teve com Alfredo no hospital, mas o dublê disfarça. Anita e Jonathan passam a noite juntos. Jéssica descobre que a antiga tatuagem de Anita era um tribal, o mesmo desenho que Clarice tinha no tornozelo.

Pantanal

Juma se recusa a colocar a aliança no dedo. Muda e Tibério finalmente têm sua noite de núpcias. Mariana se incomoda com a presença de Alcides na fazenda. Zaquieu fica emocionado ao ouvir de José Leôncio que terá uma roda de viola em sua homenagem. Muda agradece as palavras de Filó. Zefa alerta Marcelo e Guta sobre seu comportamento. José Leôncio contrata Alcides. Tenório conta para Zuleica que Maria Bruaca o traiu, e afirma que, se ela não for para o Pantanal, ele pode acabar tirando a vida da primeira esposa.

Carinha de Anjo

Leonardo foge da empresa e empurra Adolfo, que estava chegando no lugar também para alertar Gustavo. Em seguida, emocionado, Gustavo pede perdão para Cristóvão e implora para que ele volte a trabalhar na empresa. Gustavo abraça o amigo e os dois reatam. Franciely consegue sua prova de amor, perdoa Silvestre e os dois se beijam. O médico avisa Vitor que Estefânia e os bebês estão fora de perigo. Rogério conversa com Cassandra, que está se sentindo culpada. O garoto pede para ela não ir embora e mostra um vídeo de agradecimento feito por Estefânia. Os dois se beijam.