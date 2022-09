Vitória para os barraqueiros: Casos de Família continua no ar

Após a notícia de que o SBT iria suspender as gravações do programa Casos de Família, divulgada no dia 23 de agosto, aparentemente a emissora voltou atrás na decisão. A confirmação de que a atração teria mais uma chance foi divulgada pela assessoria do SBT, na noite desta quinta-feira (1°).

A apresentadora Christina Rocha continua no comando do programa vespertino, que será reformulado e terá novidades no formato, que ainda está em processo de definição para direção.

Quando anunciada a suspensão da atração, o SBT já tinha aberto a possibilidade do Casos de Família voltar em 2023, porém com uma nova forma. Na época, não foi revelado o motivo para essa suspensão, mas em entrevista recente, Christina afirmou que o motivo para a medida teria sido o fato do programa ter ficado “engessado” demais.

“O que eu gostaria era de ter feito o programa em outras cidades, mas não tivemos condições. Queria uma mudança, alguma coisinha nova, sabe? Não é fácil fazer 13 anos sem nenhum recurso, até mesmo pela falta de convidados”, revelou a apresentadora.

No seu Instagram, Christina comentou sobre a novidade e ainda deixou um suspense no ar sobre quais seriam as mudanças nessa nova etapa do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Rocha (@christinarochatv)

Sobre o programa

O Casos de Família estreou em 2004, sendo a versão brasileira de um programa venezuelano, sob o comando da jornalista Regina Volpato. Em 2009, Christina assumiu a direção da atração e se afastou apenas no ano de 2020, por oito meses, quando começou a pandemia de Covid-19. Ela retornou para comandar o programa no fim de outubro, mas com a plateia física limitada a 20 pessoas, e retratos que preenchiam o auditório.

Com informações de Ana Cora Lima, Folhapress.

Leia mais: Tema de hoje: Casos de Família chega ao fim após 18 anos no ar

