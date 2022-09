Começa hoje exposição com obras de cultura e folclore pantaneiro

Mais um exposição dos artistas contemplados pelo Prêmio Ipê de Artes Visuais será realizada em Campo Grande. Desta vez a coleção é assinada pela artista plástica Patrícia Helney, que possui mais de 40 anos de carreira e um currículo com mais de 130 exposições. A abertura será nesta sexta-feira (02) às 19h.

A mostra “Cultura Entrelaçada” é composta por 27 obras, entre elas um diorama (modo de apresentação artística tridimensional, de maneira muito realista, de cenas da vida real para exposição com finalidades de instrução ou entretenimento) e pinturas em acrílico sobre tela, que retratam a cultura de diferentes cidades do interior. “Mato Grosso do Sul é um estado que detém uma diversidade ímpar – e que eu procuro resgatar. Apresento-a por meio de diversas festas populares e do cotidiano do homem pantaneiro, que tem em suas veias o sangue do bandeirante português, do sertanista paulista e do índio e que adquiriu uma maneira particular de ler os fenômenos da natureza”, explica Patrícia.

Nos trabalhos, os visitantes podem admirar retratos das festas de São João em Corumbá, São Sebastião no Pantanal e de São Pedro Pescador, além da Festa do Divino e do Festival Toro Candil em Porto Murtinho. Também são reproduzidos hábitos da etnia terena, como os casamentos na aldeia. Todas as imagens são baseadas em memórias e experiências da artista, que percorreu o Estado e o mundo nos últimos 20 anos para manter a inspiração, conhecer novas culturas e promover sua arte a um público cada vez maior.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, acompanha as exibições e falou sobre a importância do projeto. “É um prazer ver espaços de cultura da cidade sendo ocupados com arte – e, mais importante, arte da nossa terra, que valoriza os nossos artistas e o que o Estado tem de melhor. O Prêmio Ipê é resultado da atenção que a gestão tem dedicado ao segmento, e vamos colher os frutos disso no futuro com mais campo-grandenses se apaixonando pelas artes visuais e novos talentos sendo descobertos”, finalizou.

Serviço:

A exposição “Cultura Entrelaçada” começa hoje, às 19h, na Galeria de Vidro, localizada dentro da Plataforma Cultural. O endereço é: Avenida Calógeras, n.º 3.015. A entrada é gratuita.