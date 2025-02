Confira a programação oficial do Carnaval 2025 em Campo Grande; folia começa dia 22

O último fim de semana de fevereiro será marcado pelo início da programação oficial do Carnaval 2025 em Campo Grande. A folia começa em 22 de fevereiro, com toda a energia e irreverência dos blocos ‘As Depravadas’ e ‘Farofa com Dendê’, em uma dobradinha para lá de animada. Ao longo de 12 dias de festividades, a expectativa é que cerca de 100 mil foliões participem das diversas atrações que tomarão as ruas da Capital até 8 de março, superando o público da edição 2024, que reuniu cerca de 80 mil pessoas.

O maior carnaval de blocos independentes de rua do Estado espera reunir milhares de foliões, embalados por pelo mais de dez blocos carnavalescos distribuídos em diferentes pontos da cidade. Já o tradicional desfile das escolas de samba será realizado na Praça do Papa e espera atrair cerca de 20 mil espectadores nas duas noites de espetáculo.

Nos dias 3 e 4 de março, a partir das 19h, sete agremiações desfilarão pela avenida: Deixa Falar, Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho, Os Catedráticos do Samba, Unidos do Cruzeiro, Cinderela Tradição e Herdeiros do Samba.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secult (Secretaria-Executiva de Cultura), é corealizadora do evento e, além do repasse de R$ 490 mil à LIENCA (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), garantirá a estrutura necessária para a realização da festa. Entre os serviços oferecidos estão arquibancadas, trio elétrico, sistema de som, banheiros químicos, tendas, posto de atendimentos ao público.

Confira a programação completa do Carnaval 2025 em Campo Grande:

22 de fevereiro (sábado)

Bloco As Depravadas – Rua Barão do Rio Branco, esquina com Rua 14 de Julho, das 9h às 13h;

Bloco Farofa com Dendê – Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento Maria Fumaça, das 14h às 23h;

23 de fevereiro (domingo)

Bloco Arrastão Secult – Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento Maria Fumaça, a partir das 14h;

26 e 27 de fevereiro (quarta e quinta-feira)

Ensaios técnicos das escolas de samba – Praça do Papa, a partir das 19h;

28 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Reggae – Esplanada Ferroviária, das 16h às 00h;

Bloco Só Love – Rua General Melo, das 16h às 21h;

Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Teatro de Arena do Horto Florestal, das 16h às 21h;

01 de março (sábado)

Bloco Reggae – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h;

Bloco Cordão Valú – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h;

Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, das 16h às 00h;

02 de março (domingo)

Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h;

03 de março (segunda-feira)

Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h;

Desfile das Escolas de Samba – Praça do Papa, das 19h às 00h;

04 de março (terça-feira)

Bloco Cordão Valú – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h;

Desfile das Escolas de Samba – Praça do Papa, das 19h às 00h;

05 de março (quarta-feira)

Apuração das notas das Escolas de Samba – Armazém Cultural / Esplanada Ferroviária, a partir das 19h;

07 de março (sexta-feira)

Premiação do Desfile das Escolas de Samba – Armazém Cultural / Esplanada Ferroviária, a partir das 19h;

08 de março (sábado)

Bloco Forrozeiros – Esplanada Ferroviária, das 18h às 22h.

