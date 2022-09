Vila com fama de mal-assombrada de Santo André ganha série na HBO

Cheia de neblina e com ares de história de terror, Paranapiacaba, uma antiga vila ferroviária e soturna em Santo André que ostenta a fama de ser mal-assombrada serviu de locação para a nova serie de terror da HBO. A produção intitulada “Vale dos Esquecidos” irá estrear neste domingo (25) na HBO Max.

Fábio Mendonça, um dos diretores e criadores da série, conta que a inspiração para a produção foi a vila paulistana. “Sempre tive vontade de explorar o gênero de suspense. Aí lembrei de Paranapiacaba, que é parada no tempo, com coisas abandonadas e um clima soturno. Foi quando desenvolvemos a ideia”, diz.

Tombada como patrimônio histórico e ambiental, Paranapiacaba é cheia de histórias que deixam todo mundo arrepiado, como por exemplo a de um trem fantasma que assusta as pessoas com os ventos que saem de um dos túneis da região ou dos lamentos dos trabalhadores que morreram durante a construção das linhas da ferrovia que podem ser escutados.

E obviamente que a trama da série casa totalmente com o clima da vila. Na história, um grupo de jovens acaba se perdendo após saírem de uma trilha e encontram um vilarejo que está quase sempre coberto por uma névoa densa e tem como habitantes pessoas misteriosas e esquisitas. Chamada de Vale Sereno na série, a vila parece totalmente deslocada do tempo e espaço, com a população morando em casarões de estilo gótico e tendo trejeitos datados de antigamente. No começo, eles recebem os jovens com carinho e hospitalidade, que logo é substituída por um interesse obsessivo.

“Vale dos Esquecidos” é a primeira série de suspense com pitadas de terror brasileiro feita pela HBO, um nicho não tão explorado no nosso país e Mendonça concorda com a afirmativa. “De fato, estamos engatinhando e tímidos, mas acho que a tendência é aumentar [a produção de terror no Brasil]”, diz.

“É difícil fazer terror e ficar bom. Produzir uma comédia de um casal num apartamento é mais simples, né?”, completa Daniel Lieff, que também dirigiu a série. Ele conta que não era muito fã de terror, então precisou fazer uma imersão no gênero para assumir o cargo de diretor, utilizando filmes como “Hereditário” e “Midsommar” como referências.

Segundo Mendonça, os mistérios de “Vale dos Esquecidos” serão resolvidos na primeira temporada, mas revela que algumas pontas soltas não serão esclarecidas, que servirão de brecha para uma possível segunda temporada. A série terá dez episódios que serão lançados semanalmente aos domingos.

Simplesmente os MELHORES motivos pra você tacar stream em #ValeDosEsquecidos. Estreia dia 25 de setembro no meu site e na @HBO_Brasil 🔥 pic.twitter.com/jZQ8IKTdTl — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) September 21, 2022

Com informações de Guilherme Luiz, da Folhapress.

