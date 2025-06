Religioso e cultural, evento celebra a padroeira do Estado com missas, procissões e shows diários, reunindo fé, tradição e música de 20 a 29 de junho

Começa no dia 20 de junho uma das maiores quermesses de Campo Grande, a VIII Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O evento, que vai até 29 de junho, será realizado na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e contará com uma programação intensa de 10 dias, incluindo missas, apresentações musicais, comidas típicas e diversas celebrações religiosas. A tradicional festa social acontecerá diariamente das 18h às 22h30, com praça de alimentação e atrações culturais, celebrando a fé, a cultura e a devoção à padroeira do Estado.

A festa tem como principal objetivo celebrar o Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, comemorado em 27 de junho. Neste ano, o evento traz como tema “Maria, ajudai-nos a ser um testemunho da reconciliação e da esperança”, reforçando o chamado à fé, à união e à renovação espiritual da comunidade. Dedicada à Mãe do Perpétuo Socorro, padroeira do Estado, a festa também homenageia as cinco cidades do estado que têm Nossa Senhora como padroeira: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

A devoção ganhou ainda mais força após o reconhecimento civil e religioso da padroeira. Em 20 de dezembro de 2017, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou o Projeto de Lei que instituiu Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira oficial do Estado. A sanção foi realizada pelo então governador Reinaldo Azambuja no dia 27 de dezembro, durante a tradicional novena das 9h. A Lei também incluiu o dia 27 de junho no Calendário Oficial de Eventos do Estado como data comemorativa, embora não configure feriado.

O reconhecimento religioso veio posteriormente, em 2 de junho de 2022, quando o Vaticano, por meio de decreto da Santa Sé, declarou oficialmente Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira do Estado perante a Igreja Católica. Esse momento marcou um importante passo na história da fé e da cultura sul-mato-grossense.

Organização

Neste ano, a festa ganha um significado ainda mais especial ao coincidir com o Jubileu Ordinário do Ano Santo de 2025. O Santuário foi designado pelo arcebispo de Campo Grande como uma das igrejas jubilares da Arquidiocese, o que confere aos fiéis a oportunidade de vivenciar uma experiência espiritual única.

A preparação para a festa começa com bastante antecedência. Segundo a organização, logo após o encerramento da Semana Santa, a equipe já inicia os ajustes finais para a estrutura que receberá os fiéis, como a montagem da praça de alimentação e a definição da agenda litúrgica, incluindo os bispos e sacerdotes convidados para presidir as celebrações.

A equipe de comunicação da festa, ligada à organização da Igreja, explica que, durante o Ano Santo, os fiéis que peregrinarem até o Santuário, participarem da Eucaristia, se confessarem e rezarem pelas intenções do Papa poderão receber a Indulgência Plenária, um dom espiritual que representa o perdão completo das penas temporais dos pecados. “Neste tempo jubilar, o Santuário se torna um verdadeiro oásis de espiritualidade para os devotos sul-mato-grossenses”.

Comunhão dos santos

Segundo a equipe organizadora, o patronato de um santo – ou, neste caso, da Virgem Maria – representa o vínculo espiritual entre os fiéis que ainda caminham neste mundo e os que já estão glorificados diante de Deus. “Essa relação é o que chamamos de ‘comunhão dos santos’. Ter uma padroeira é reconhecer que não caminhamos sozinhos, mas acompanhados pela intercessão daqueles que viveram de forma exemplar a fé cristã”, explica a equipe.

O reconhecimento de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira civil do estado, reforça a relevância da fé católica na cultura e identidade sul-mato-grossense. “Esse título institucionaliza o lugar da fé na vida pública e reafirma a liberdade religiosa e a força da religiosidade do povo”, destaca a organização da festa.

O padre Reginaldo Padilha destaca para o jornal O Estado que a VIII Festa é um grande dom de Deus e um sinal de esperança para o povo que caminha rumo a Cristo. “Com Maria ao nosso lado, seguimos firmes na fé, olhando para Jesus, nosso Perpétuo Socorro. Essa devoção nos inspira há 86 anos e continua sendo um farol para a comunidade”, afirma.

Em um tempo marcado por desafios sociais e espirituais, o sacerdote lembra que Maria é modelo de fé, esperança e reconciliação. “Ela é consolo para os desesperançados, refúgio para os aflitos e sinal de paz em meio às divisões. Onde está Maria, está também o caminho de volta ao coração de Deus e ao próximo”, finaliza o padre.

Programação

A programação religiosa terá início na sexta-feira (20) com a Oração das Vésperas às 18h15, seguida pela missa às 19h, celebrada por Dom João Batista de Oliveira, Bispo de Corumbá.

No sábado, dia 21, a festa segue com a oração das Vésperas às 18h15 e missa às 19h, presidida por Dom Otair Nicoletti, Bispo de Coxim. No domingo (22), as atividades começam cedo, com a Oração das Laudes às 6h15 e missa às 7h, que marcará a peregrinação dos ciclistas, celebrada pelo padre Alex Silva Messias, reitor do Santuário de São Judas Tadeu. Logo depois, às 8h, haverá a procissão ciclística, seguida pela missa das crianças às 10h. À tarde, às 16h, será realizada a missa dos motociclistas e, em seguida, a procissão motociclística às 17h. Às 18h, Dom Henrique Aparecido de Lima, Bispo de Dourados, presidirá a missa, e às 20h será celebrada a missa dedicada aos educadores e profissionais da saúde.

Na segunda-feira (23), a oração das Vésperas ocorrerá às 18h15, seguida pela missa às 19h, presidida pelo padre André Márcio Nogueira, secretário executivo da CNBB Regional Oeste 1. Na terça-feira, dia 24, a programação religiosa seguirá com a oração das Vésperas às 18h15 e missa às 19h, celebrada pelo padre Wagner Divino de Souza, cura da Catedral Metropolitana. Já na quarta-feira (25), a Oração das Laudes será às 5h15, seguida por missas às 6h, 12h e 21h, com novena ao longo do dia, das 6h às 23h. Na quinta-feira, 26, as missas acontecerão às 9h e 15h, com a Oração das Vésperas às 18h15 e missa às 19h, presidida pelo padre Marcelo Tenório de Almeida, reitor do Santuário de Adoração Perpétua.

O ponto alto da festa será na sexta-feira, 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A Oração das Laudes será às 5h15, seguida por missas às 6h, 9h, 12h e 15h. Às 18h ocorrerá a Oração das Vésperas e, às 18h30, haverá a procissão e missa solene presidida pelo arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa.

No sábado, 28 de junho, a programação religiosa terá a Oração das Vésperas às 18h15 e missa às 19h, celebrada pelo padre Roberto dos Santos Gomes, reitor do Santuário de Santo Antônio de Pádua em Terenos. No domingo, dia 29, as atividades começam às 6h15 com a Oração das Laudes, seguida pela missa às 7h em homenagem à peregrinação dos motoristas, presidida pelo padre Paulo Sérgio Vital da Cruz. Às 8h acontecerá uma carreata, seguida pela missa das crianças às 10h. Às 16h será celebrada a missa das Forças Armadas e de Segurança Pública, e às 18h, a missa de encerramento da festa, com a peregrinação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, presidida pelo padre Reginaldo Nascimento Padilha, reitor do Santuário Estadual.

Seguindo também uma programação religiosa, a festa oferece atividades sociais com atrações musicais diárias, sempre das 18h às 22h30, na praça de alimentação do evento. Na sexta-feira, 20 de junho, sobem ao palco Ricardo Siqueira e Zé Carlinho com o Grupo Baile Bom. No sábado, 21, se apresentam Régis Azevedo, Banda GE e Sander Ferrari. No domingo, 22, os shows ficam por conta de Ruan Benitez e Victor Souza.

Na segunda-feira, 23, o público poderá conferir as apresentações do Grupo Comitiva Baileira, Heleno e Hedmar, e Sidney Francis. Na terça-feira, 24, sobem ao palco Gabriel G2 e Banda, além do Grupo Rancho Grande. Na quarta, 25, os destaques são Olavo Netto, Isadora e Heloísa, e Carlinhos Campeiro com o Grupo Herdeiros do Chamamé.

Na quinta-feira (26), a programação musical contará com o Laço de Ouro e o Grupo Zíngaro. Na sexta-feira, 27, Daran Júnior e o Grupo Vozeirão animam a festa. No sábado, 28, o público poderá aproveitar os shows de Breno Figueiredo, Rúbia de Angelis e o Grupo Pé de Cedro. Por fim, no domingo, 29, encerrando a programação, se apresentam. Os Cumpadi de Campo Grande, Lennon Macedo e a dupla Augusto e Leandro. O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Av. Afonso Pena, 377, bairro Amambai.

