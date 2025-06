Agenda Cultural! Show da banda Capital Inicial é destaque no fim de semana

Banho de São João, festival de dança, shows ao vivo e peças teatrais garantem a diversão no fim de semana. 3ª Semana de

Junho continua com muitas festas juninas e cultura

Capital Inicial

A banda brasiliense de rock Capital Inicial realiza neste sábado (21), no Bosque Expo, a turnê “Acústico MTV”, que celebra os 20 anos do álbum de mesmo nome. Músicos do projeto original como Kiko Zambianchi, Denny Conceição e Marcelo Sussekind também participaram. “Acústico MTV”, foi um marco na carreira do Capital Inicial. Na época, o vocalista Dinho Ouro Preto estava retornando para a banda, após um período afastado. Foi graças ao acústico que a banda estourou no Brasil, ganhando três vezes o álbum de platina, uma vez o de ouro, convite para tocar no Rock in Rio em 2001 e emplacando hits como “Primeiros Erros”, “Natasha” e “Eu vou estar”. Os ingressos estão disponíveis no site oficial, pelo link https://ingressos.santoshow.com.br, ou no ponto de venda oficial, na Conveniência Zero 67. Os setores são divididos em Bistrôs, Bangalô, Área Premium e Área Vip, com ingressos a partir de R$ 100, mas em alguns espaços a meia-entrada já está esgotada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99240-5145.

Banho de São João

Entre os dias 20 e 23 de junho, Corumbá celebra o tradicional Arraial do Banho de São João, com programação religiosa e cultural no Porto Geral e na Ladeira Cunha e Cruz. O evento, Patrimônio Cultural material do Brasil, inclui o Tríduo de São João, concursos de quadrilhas, shows regionais e nacionais, com atrações como Bruninho e Davi, Loubet e Michel Teló, além do momento mais simbólico: a descida dos andores e o Banho do Santo no Rio Paraguai. Uma festa que une fé, tradição e muita música.

Em 2021, o Banho de São João de Corumbá e Ladário–MS foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. Congregando o culto a São João Batista e ao orixá Xangô, a festividade reúne uma série de rituais, como procissões, cortejos, novenas e giras em terreiros de candomblé e umbanda, reunindo a população em fé, alegria e afeto. Percorrendo as casas dos festeiros – realizadores de festas em homenagem ao santo –, o roteiro do Banho de São João inclui, ainda, a decoração de altares e andores, queima de fogueiras e realização de oferendas, além de rezas e terços, giras em terreiros e levantamento de mastros. (Colaborou Carolina Rampi).

Hey Jude – The Beatles Tribute

No dia 21 de junho, sábado, às 21h, a banda Hey Jude – The Beatles Tribute se apresenta no Centro de Convenções Palácio Popular da Cultura, localizado na Av. Waldir dos Santos Pereira, 3678, em Campo Grande (MS). A banda, reconhecida por seus figurinos e instrumentos idênticos aos dos Beatles, proporciona uma experiência sonora fiel ao quarteto de Liverpool. Com histórico de apresentações em locais icônicos como Abbey Road, Cavern Club e Rock in Rio, o show promete encantar os fãs. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Tapete Corpus Christi

No dia 19 de junho (quinta-feira), a cidade de Campo Grande será palco de uma celebração especial na Praça do Rádio Clube. As atividades começam logo cedo, com a confecção dos tradicionais tapetes a partir das 6h da manhã, em preparação para a solenidade de Corpus Christi.

Às 15h, será celebrada a Santa Missa, presidida pela Arquidiocese de Campo Grande. Logo após a Eucaristia, os fiéis participarão de uma procissão pelas ruas da cidade, culminando com a bênção apostólica. Para encerrar o dia de fé e celebração, haverá uma apresentação musical com o cantor Patricio Rocha. A programação é organizada pela Arquidiocese de Campo Grande e promete reunir a comunidade em um momento de devoção, arte e unidade cristã.

Sexta-feira (20)

Shopping Campo Grande

Entre os dias 20 e 22 de junho, o Shopping Campo Grande oferece diversão para todas as idades com o Sonic Mountain Park, parque temático com atividades radicais para crianças, e a roda gigante de 22 metros, que proporciona uma vista panorâmica da cidade. Nos cinemas, a estreia da animação “Elio”, da Disney Pixar, promete encantar o público. Além disso, o shopping funcionará normalmente no feriado de Corpus Christi (18/6), das 10h às 22h. Confira a programação completa no site oficial da satocomunicacao.com.br.

Prêmio Onça Pintada

A partir do dia 20 de junho, o 9º Prêmio Onça Pintada traz uma programação intensa de dança em Campo Grande no Teatro Glauce Rocha, localizado na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Na sexta-feira (20), as apresentações incluem Clássico Livre, Estilo Livre, Danças Populares e Sapateado, com competições às 16h e mostra comentada às 19h30. No sábado (21), as categorias Infantil e Juvenil competem a partir das 16h. O festival encerra no domingo (22), às 9h, com a premiação e gala dos vencedores.

Trio Opus Vivare

A partir do dia 20 de junho, o trio Opus Vivare apresenta concertos gratuitos em Jardim e Aquidauana, levando música erudita às comunidades locais. No dia 20, às 19h30, o grupo se apresenta na Vila Angélica, na rua Ceará, 351, em Jardim, com repertório que vai do Renascimento ao século XXI, aproximando a música clássica do público de forma acessível e transformadora. A entrada é gratuita.

10ª edição do “Fronteiras

Nos dias 20 e 21 de junho, a 10ª edição do “Fronteiras: Arte, Psicodrama e Filosofia” segue em Campo Grande, no auditório Acyr Vaz Guimarães, do Instituto Histórico e Geográfico de MS (Av. Calógeras, 3000). Inspirado na obra do poeta Manoel de Barros, o evento promove debates, experimentos e reflexões que conectam arte, filosofia e psicodrama, oferecendo uma imersão cultural e intelectual gratuita. Inscrições abertas no site: https://www.even3.com.br/fronteiras-10a-edicao-524456/.

A Andarilha – Rainhas do Radiador

Na sexta-feira (20), às 19h, é a vez do circo ocupar o palco do Sesc Teatro Prosa localizado na Rua Anhanduí, 200 – Centro, com o espetáculo “A Andarilha”, da companhia Rainhas do Radiador (SP). Com classificação livre, a peça traz a palhaça Rufina, uma figura errante e cheia de imaginação, que transforma um carrinho de bebê em um universo inteiro. Inspirada na força e no humor do povo brasileiro, a personagem representa as muitas mulheres em movimento, sonhadoras e resilientes, que reinventam o cotidiano apesar das adversidades.

Sábado (21)

Coletivo Brechós

No sábado, 21 de junho, das 8h às 16h, o Parque Tarsila do Amaral vira um grande brechó sustentável com a 14ª edição do Desapega CG. O evento reúne milhares de peças – roupas, livros, brinquedos, plantas e itens para casa – a partir de R$ 2, promovendo moda circular, consumo consciente e economia criativa. Com entrada gratuita e ambiente pet friendly, o Desapega CG é um dos maiores encontros do gênero no Centro-Oeste, transformando Campo Grande em um movimento cultural e sustentável.

Peça Ato de Sobrevivência

Em 2024, marcando os 60 anos do golpe militar no Brasil, o Grupo Teatral Senta que o Leão é Manso, em parceria com a Estação Cultural Teatro do Mundo e o Teatral Grupo de Risco, apresenta quatro sessões da peça “Ato de Sobrevivência”, escrita originalmente em 1978 durante a repressão do regime. O espetáculo, que reúne cinco personagens em um espaço simbólico para discutir temas como guerra, fome e alienação, será exibido no dia 21 de junho, às 19h30, no Teatral Grupo de Risco (Rua Trindade, 401 – Jardim Paulista), com entrada gratuita. As outras apresentações ocorrem nos dias 27, 28 e 29 de junho, também às 19h30, na Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro), com ingressos a R$ 20 adquiridos pelo WhatsApp (67) 99696-9774. Mais informações pelo Instagram @teatralgrupoderisco.

A Extraordinária Viagem ao Reino das Asas

Encerrando a semana com a programação do Sesc Cultura, localizado no Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200 – Centro, no sábado (21), às 16h, o público infantil é convidado para uma aventura encantadora com a peça “A Extraordinária Viagem ao Reino das Asas”, também apresentada pelas Rainhas do Radiador. A história começa com duas palhaças que, após uma queda de balão, se veem perdidas em uma floresta. Lá, descobrem lendas de pássaros raros e embarcam em uma jornada cheia de descobertas sobre empatia, diversidade e esperança. A peça é livre para todas as idades e promete envolver tanto crianças quanto adultos com sua mensagem poética e ecológica.

Raul Seixas Cover

No dia 21 de junho de 2025, a partir das 20h, o Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, Centro de Campo Grande (MS), recebe o show “Raul Seixas Cover” com Rodrigo Seixas, considerado o melhor cover do Maluco Beleza no Brasil. Os ingressos estão à venda em três lotes, sendo o 3º lote por R$ 30 (+ R$ 3 de taxa), com opção de parcelamento em até 12 vezes na plataforma Sympla. É uma única apresentação para os fãs gritarem “Canta Raul!” e reviverem o legado do ícone do rock nacional.

Domingo (22)

VIII Festa da Padroeira

Entre os dias 20 e 29 de junho, o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, realiza a VIII Festa da Padroeira com celebrações religiosas, incluindo missas, orações e procissões, além de uma festa social com atrações artísticas e praça de alimentação. Com o tema “Maria, ajudai-nos a ser um testemunho da reconciliação e da esperança”, a programação destaca, nos dias 20 e 21, missas celebradas por bispos de Corumbá e Coxim, seguidas de shows com artistas como Ricardo Siqueira, Zé Carlinho, Régis Azevedo e Banda GE. A festa homenageia a padroeira civil do estado, culminando no dia 27 com missas solenes e procissão, promovendo um importante encontro de fé, cultura e tradição para os sul-mato-grossenses.

Cinema Capivas

No domingo, 22 de junho, às 20h, o Capivas Cervejaria realiza uma sessão especial e gratuita do filme brasileiro “Baby”, dirigido por Marcelo Caetano. A exibição faz parte das celebrações do Dia do Cinema Brasileiro e do Dia do Orgulho LGBTQIA+, e traz uma narrativa sensível sobre afetividades e o desafio de recomeçar a vida após o sistema prisional, ambientada em São Paulo. “Baby” recebeu prêmios importantes, como Melhor Ator na Semana da Crítica do Festival de Cannes e o Troféu Redentor de Melhor Longa de Ficção no Festival do Rio. O evento é uma realização da Corixo Produções, em parceria com o Capivas, com apoio da Vitrine Filmes.

Lançamento Carnaval 2026

A Vila Carvalho inicia os preparativos para o Carnaval 2026 com o lançamento do enredo no dia 22 de junho de 2025, domingo, às 11h, na quadra da escola (Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395). O evento contará com shows de Niltinho Marrom e Grupo Sampri a partir das 16h. Os convites estão à venda: mesa para quatro pessoas por R$ 120 e individual por R$ 30. Informações pelo telefone (67) 99270-6330 com Wlauer.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais