Ex-jogador do Fluminense e Goiás é preso por tráfico de drogas com 187 kg de maconha em MS

O jogador de futebol Mateus Gonçalves Martins, de 30 anos, conhecido por passagens por clubes como Fluminense, Vitória, Goiás, América-MG e times do exterior, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa em uma ação da Polícia Militar Rodoviária (PMR), na rodovia estadual MS-156, em Juti, município localizado a 331 km de Campo Grande.

A prisão ocorreu na última terça-feira (10), mas o caso só veio a público nesta quarta-feira (18). De acordo com a polícia, o grupo transportava 187 quilos de maconha, divididos em 202 tabletes, com destino à cidade de Londrina (PR). O entorpecente teria origem na fronteira com o Paraguai, e o transporte serviria para quitar dívidas com traficantes, segundo depoimentos colhidos na delegacia.

Perseguição e flagrante

A PMR realizava operação de rotina quando percebeu dois veículos em alta velocidade, o que levantou suspeitas. Os policiais deram ordem de parada, ignorada pelos motoristas. Após perseguição, os carros foram interceptados em um posto de combustível na cidade de Juti.

Mateus estava em um Hyundai HB20, junto a Luiz Henrique Pereira. A dupla agia como batedora da carga, monitorando barreiras policiais com o uso de rádios comunicadores. No segundo carro, um Volkswagen Taos, estavam Joice Costa e Moisés Moraes Martins, responsáveis por transportar a droga.

Durante a abordagem, o casal no Taos confessou o crime. Luiz Henrique também admitiu sua participação como batedor, alegando que receberia R$ 2 mil pelo serviço. Já Mateus optou por ficar em silêncio durante o interrogatório. Com o grupo, a polícia apreendeu dois rádios comunicadores, quatro celulares, R$ 1,8 mil em dinheiro e os dois veículos.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva após audiência de custódia. Os quatro seguem detidos e respondem por tráfico de drogas, com pena de 5 a 15 anos, e associação criminosa, cuja pena varia de 1 a 3 anos. O caso tramita na Justiça de Dourados.

Goiás nega vínculo

No momento da prisão, Mateus afirmou ser atleta do Goiás Esporte Clube, mas a equipe desmentiu. Em nota, o clube informou que o jogador teve passagem em 2024, mas não possui vínculo contratual atualmente.

Carreira marcada por altos e baixos

A última atuação profissional de Mateus foi pelo Athletic Club (MG), durante o Campeonato Mineiro de 2025. Com carreira iniciada nas bases de Guarani, Palmeiras e Vitória de Guimarães (Portugal), o atacante também atuou por clubes mexicanos como Pachuca e Toluca.

No Brasil, vestiu as camisas de clubes tradicionais, incluindo Sport, Fluminense, Ceará, América-MG, Vitória e Goiás. Entre os títulos conquistados estão a Copa do Nordeste 2020 (Ceará), a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024 (Vitória).

Apesar dos feitos esportivos, a carreira do jogador também acumula polêmicas: ele foi suspenso por doping em 2021, enquanto jogava pelo Cerro Porteño (Paraguai), e teve rescisões contratuais por indisciplina em clubes como América-MG e Goiás.

A prisão de Mateus Gonçalves agora levanta um novo e grave capítulo na trajetória do atleta, que viu a carreira promissora desviar-se para os bastidores do crime.

