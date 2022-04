Amigos e autoridades se despedem do fotógrafo Belavistense

As redes sociais se encheram de pesar e mensagens sobre o falecimento do fotógrafo Belavistense, Antônio Carlos de Souza, mais conhecido por todos do meio político, por “Toninho”.

Fotógrafo de mãos cheias, e um olhar apurado, Toninho se especializou na política e era conhecido na região Sudoeste e em todo o Estado.

Acompanhou várias campanhas e por quase 10 anos fotografou para o ex-senador Waldemir Moka e para o deputado estadual Renato Câmara (MDB). Contribuiu e muito com o MDB no Estado.

Toninho faleceu neste domingo (24), após ter sido internado por ter sofrido um infarto. O local do velório e enterro ainda não foram informados.

O fotógrafo deixa esposa e filho em sua cidade natal Bela Vista.

O ex-senador Waldemir Moka postou sua homenagem ao ex-assessor e amigo: “Foi meu fotógrafo por quase dez anos, especialmente quando estive no Senado entre 2011 e 2019. Era meu companheiro de viagens pelo Estado. Excelente profissional, focado, jovem e de bem com a vida. Toninho fará muita falta àqueles que conviveram com ele. Muita dor neste momento.”, conclui Moka.

Fotógrafos e jornalistas também deixaram mensagens sobre a pessoa querida que foi Toninho.