Operação ‘Tolerância Zero’: PMMS aplica 140 multas e recolhe 29 veículos

No último fim de semana, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou a Operação “Tolerância Zero”, resultando na aplicação de 140 multas de trânsito e no recolhimento de 29 veículos. A ação, conduzida ao longo de sexta-feira (5) e sábado (6), abordou aproximadamente 650 veículos e 38 pessoas em diversas regiões de Campo Grande.

Com a participação de cerca de 115 policiais militares, a operação teve como enfoque a redução de irregularidades no trânsito, com especial atenção aos motociclistas. Durante as abordagens, foram fiscalizadas manobras perigosas, descarga livre e a condução de motoristas de veículos de quatro rodas. Além disso, houve fiscalização da documentação de condutores e veículos, reforçando o policiamento preventivo e ostensivo em áreas estrategicamente selecionadas.

A operação contou com o apoio de viaturas de área, do Batalhão de Polícia Militar de Choque e da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo. Destaque para a utilização de um farol de busca, novo equipamento instalado no helicóptero, reforçando a eficácia das ações da Polícia Militar no controle do tráfego na cidade.