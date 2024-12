Victor Barone mistura poesia com audiovisual em seu novo livro “Todo Poema Dito”

Jornalista transforma seus poemas em experiências multissensoriais, por meio das redes sociais

Todo Poema Dito, o terceiro livro do escritor e jornalista Victor Barone, é uma obra inovadora que será lançada neste sábado (7). Nela, o autor une literatura e audiovisual de forma inédita, criando uma experiência que vai além da simples leitura. Disponível no formato e-book, o livro reúne 50 poemas compostos entre 2019 e 2024, acompanhados de performances em vídeo realizadas pela cineasta e teatróloga Ligia Tristão Prieto, e pelo poeta e ativista cultural Vini Willyan.

A direção de Ligia Prieto e a captação de Jéssica Santos transformam o ato de recitar poesia em uma verdadeira experiência sensorial. Ao lado da palavra escrita, a linguagem audiovisual cria uma nova forma de envolvimento, ampliando o alcance da poesia para diferentes públicos e proporcionando uma recepção mais imersiva. A cada dia, um vídeo-poema será divulgado nas redes sociais do livro, no Instagram e no YouTube, convidando os leitores a experimentarem a poesia não apenas por meio da leitura, mas também por meio da visão e do som.

A relação entre a palavra poética e a performance sempre foi uma constante na trajetória literária de Victor Barone. Desde o lançamento de seu primeiro livro, Outros Sentidos, em 2009, quando a atriz Ligia Prieto e a escritora Luciana Kreutzer declamaram seus poemas no MARCO, até a apresentação de Poemas de Amor e Fúria em 2019, com a colaboração de Ligia, Vini Willyan e o Grupo Casa, a performance sempre fez parte de sua vivência literária.

Agora, com o lançamento de Todo Poema Dito, Barone dá um passo além, transformando essa parceria em uma experiência audiovisual. Ao integrar poesia, voz e imagem em vídeos, o autor acredita estar oferecendo uma forma mais completa e imersiva de vivenciar a poesia, onde a palavra ganha novas dimensões e se torna ainda mais acessível e impactante.

Processo Criativo

De acordo com Barone, a fusão entre texto e performance não é simplesmente uma extensão do poema original, mas uma transformação. Ele defende que a recitação da poesia, com sua tonalidade, ritmo e pausas, confere à palavra escrita uma nova vida. “A voz humana imprime nas palavras uma textura única. Cada inflexão, cada pausa, carrega emoções que tornam o poema algo vivo e pulsante”, observa o autor.

Em entrevista ao Jornal O Estado, Victor Barone destaca como a voz, as expressões faciais, as pausas e a entonação adicionam novas camadas de sensibilidade à palavra escrita. Para ele, o poema lido de forma tradicional, no silêncio da introspecção do leitor, evoca sentimentos, imagens e ideias. No entanto, Barone afirma que “o poema visto e ouvido gera uma gama totalmente diferente de sensações”, proporcionando uma experiência imersiva e única que vai além da leitura convencional.

O livro conta com um prefácio do poeta sul-mato-grossense Fábio Gondim, que descreve Todo Poema Dito como um “inventário de chagas abertas”, onde Barone, com suas palavras, tenta cicatrizar feridas profundas. Gondim observa que, através de seus poemas, o autor oferece uma “sobrevida” à realidade, levando esperança a lugares onde as palavras sozinhas não podem curar.

Em relação à abordagem sensorial de Todo Poema Dito, Victor explica que a poesia vai além do texto escrito. “O fazer poético engloba mais do que o texto. O texto é o ponto de partida, mas há muitos outros elementos a serem explorados para que a poesia seja verdadeiramente percebida pelo leitor”, afirma o autor. Para ele, a integração de som, corpo e imagem no formato do livro visa proporcionar uma experiência mais completa e envolvente, ampliando as possibilidades da poesia e permitindo que ela se conecte de maneira mais profunda com o público.

Participações

A direção de arte e a captura audiovisual por Jéssica Santos contribuem para a criação de atmosferas que complementam o conteúdo do poema. A luz, a sombra e os sons têm o poder de modificar a percepção do espectador, intensificando a experiência poética. “O enquadramento visual e a presença do corpo recitando aproximam ou distanciam o público emocionalmente, estabelecendo um vínculo íntimo com o texto”, afirma Jéssica.

Além do uso da voz, a performance física também desempenha um papel crucial na transmissão da poesia. “O corpo amplifica e reinterpreta o que está implícito na palavra”, explica Ligia Tristão. Os gestos, expressões faciais e a postura do corpo criam uma interação direta com as palavras, ampliando sua carga emocional e simbólica.

Essa abordagem multimodal transforma a poesia escrita em uma vivência multissensorial. Para Vini Willyan, os espectadores não são mais apenas leitores: “Eles se tornam testemunhas de uma experiência emocional e física, imersos em um campo que mistura o intelectual, o físico e o visual”, completa.

Victor, além de ser um escritor premiado, é também uma figura importante na cena cultural de Mato Grosso do Sul. Em 2019, publicou Poemas de Amor e Fúria, e foi responsável pela criação do projeto Poema na Quarentena, que levou poesia aos quatro cantos durante o período da pandemia. Em sua nova obra, ele continua a explorar a potência da poesia como uma ferramenta de transformação e de conexão entre os seres humanos.

Todo Poema Dito está disponível como e-book na Amazon e também pode ser adquirido em formato físico diretamente com o autor, que oferece uma promoção especial: quem comprar o novo livro leva também Poemas de Amor e Fúria.

Serviço: Todo Poema Dito está disponível em formato e-book na Amazon. Os vídeos da obra podem ser acompanhados no canal do YouTube e no Instagram, no perfil @todopoemadito. Para adquirir o livro físico, entre em contato diretamente com o autor pelo WhatsApp: 67 98113-1292.

Por Amanda Ferreira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.