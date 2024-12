Arte nas Estações traz exposição e oficina de Lambe-Lambe neste fim de semana “Entre o Céu e a Terra”

Exposição Aborda temas e manifestações religiosas

A exposição “Entre o Céu e a Terra”, parte do projeto Arte nas Estações, está no Centro Cultural José Octávio Guizzo até sábado (07). Com curadoria de Ulisses Carrilho, a mostra reúne 87 obras de 19 artistas autodidatas, explorando temas como crenças, manifestações religiosas, graças alcançadas e seres mitológicos do folclore brasileiro. O ambiente imersivo em tons de azul profundo remete ao céu, oferecendo uma experiência única ao público. A visitação pode ser feita de terça a sábado, das 9h às 18h, com horário estendido até as 20h nas quintas-feiras. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

No sábado (07), também ocorre a oficina de lambe-lambe “Olhares Protagonistas”, com o artista Léo Mareco, que utiliza a colagem de cartazes em espaços públicos para promover a autoestima dos participantes. Integrada à exposição “Entre o Céu e a Terra”, a oficina conecta arte contemporânea e urbana, mostrando como pequenas ações podem transformar e valorizar espaços. A oficina acontecerá das 9h às 10h30, com entrada gratuita e vagas limitadas.

Todas as atividades acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, 453, Centro). Mais informações estão disponíveis no site: [www.artenasestacoes.com.br](http://www.artenasestacoes.com.br).

Da redação