Vicentina celebra 39 anos com rodeio, cavalgada, além de shows nacionais

Programação gratuita entre os dias 19 e 21 de junho reúne Queima do Alho, rodeio em touros, parque de diversões e eventos que resgatam identidade cultural do município

O município de Vicentina se prepara para viver um dos momentos mais aguardados do calendário festivo local. Entre os dias 19 e 21 de junho, a cidade celebrará seus 39 anos de emancipação político-administrativa com uma programação diversificada, reunindo atrações musicais, rodeio, atividades culturais e eventos voltados à valorização das tradições regionais.

Entre os destaques da comemoração está a cavalgada marcada para o dia 20 de junho, que deverá reunir participantes de diferentes localidades em um percurso que simboliza a forte ligação da população com a cultura do campo. A atividade terá início pela manhã e será encerrada no Loteamento São Braz, local que também receberá a tradicional Queima do Alho, prática que mantém vivas as raízes sertanejas e o legado histórico da região.

Além das manifestações culturais ligadas ao universo rural, a programação contará com apresentações de artistas locais e shows nacionais, ampliando as opções de entretenimento para moradores e visitantes. O Centro de Eventos Débora Arriero Gonzales será o palco principal das festividades, que incluem praça de alimentação, parque de diversões e competições de rodeio em touros.

A expectativa da organização é de que o aniversário da cidade atraia um grande público durante os três dias de evento. Com entrada gratuita, a celebração busca promover a integração da comunidade, fortalecer a identidade cultural do município e proporcionar momentos de lazer para famílias e visitantes que participarão das comemorações.

Programação

Com entrada gratuita, a festa contará com rodeio, parque de diversões, praça de alimentação, cavalgada e shows de artistas como Mayck & Lyan, Cleber & Cauan, João Gustavo & Murilo, Pegada LP, Colo de Deus e Banda de Ontem, prometendo movimentar o município durante os três dias de comemoração.

Um dos pontos altos da programação será a Cavalgada de Vicentina 2026, marcada para o sábado (20). A concentração dos participantes está prevista para as 9h, nas proximidades do Cemitério Municipal, com trajeto até o Loteamento São Braz. No local, a partir das 11h, será realizada a tradicional Queima do Alho, evento que preserva costumes históricos ligados à cultura sertaneja e ao modo de vida do homem do campo.

A agenda festiva também abre espaço para talentos locais, que subirão ao palco durante a programação, reforçando a valorização da cultura regional. Paralelamente, o rodeio em touros e as demais atrações de lazer devem atrair moradores e visitantes de diversas cidades da região, fortalecendo o caráter popular da celebração.

Além das atrações gratuitas, o público que busca uma experiência diferenciada poderá contar com o Camarote ON 8.0, estrutura que oferecerá serviços exclusivos, incluindo bar e banheiros privativos, bebidas geladas e programação com DJ após os shows. A expectativa é de que a festa reúna milhares de pessoas em um dos maiores eventos comemorativos já realizados no município.

Comemorações das raízes

O prefeito de Vicentina, Cleber Dias da Silva (MDB), destacou que a celebração dos 39 anos de emancipação do município representa um momento de forte significado pessoal e coletivo. Segundo ele, a trajetória de sua família está diretamente ligada à história da cidade, marcada pela participação de gerações na vida pública e no desenvolvimento local.

“Celebrar os 39 anos de Vicentina é uma honra muito grande para mim. Minha família tem uma ligação histórica com o município e participar deste momento como prefeito tem um significado especial. Também temos avançado na valorização da nossa cultura, com ações como o Memorial da Colônia Matsubara, sem deixar de reconhecer a forte presença da comunidade nordestina, que faz parte das raízes e da identidade do nosso povo”, conta.

Ao comentar a importância da data para a população, o prefeito de Vicentina, Cleber Dias da Silva, lembrou que a conquista da autonomia municipal foi resultado de um longo processo de mobilização comunitária e política.

O prefeito de Vicentina, destacou que as comemorações do aniversário do município carregam um significado histórico especial para a população. Ele lembrou que o processo de emancipação foi marcado por desafios ao longo das décadas, incluindo o período em que a localidade chegou a ser elevada à condição de município em 1977, mas voltou a ser distrito posteriormente.

“Comemorar mais um aniversário de Vicentina é motivo de muita honra, porque nossa emancipação foi resultado de uma longa luta. Em 1977, chegamos a ser município por um período, mas depois voltamos à condição de distrito. Somente em 1987 conquistamos a emancipação definitiva, após anos de mobilização e união das lideranças políticas, e em 1988 realizamos a primeira eleição municipal. Por isso, celebrar essa data é valorizar a história e o esforço de todos que ajudaram a construir o município que temos hoje”, destaca.

Parcerias

Ao falar sobre a organização das festividades, o prefeito de Vicentina, Cleber Dias da Silva, destacou que a realização do evento só foi possível graças à união de esforços entre o município, o Governo do Estado e a iniciativa privada.

“Contamos com importantes parcerias para viabilizar a festa, entre elas o apoio do Governo do Estado, que contribuiu com recursos e também com a apresentação da dupla João Gustavo & Murilo. Mantivemos na programação o rodeio e a cavalgada porque foram muito bem recebidos pela população no ano passado”, afirma.

Segundo ele, a programação foi estruturada por meio de parcerias e processos administrativos que garantiram atrações musicais, rodeio, parque de diversões e a manutenção de atividades culturais já consolidadas no calendário local, como a cavalgada e a Queima do Alho.

“Nosso objetivo é oferecer um evento acessível, que valorize a cultura local e permita que as famílias celebrem juntas mais um aniversário de emancipação do município. Investir em cultura é também reconhecer a história e a identidade do nosso povo”, complementa.

O gestor destacou que a celebração representa uma conquista construída por gerações de vicentinenses e ressaltou a importância da integração regional para fortalecer os laços entre as comunidades do sul do Estado.

“Convido toda a população de Vicentina e também os moradores das cidades vizinhas para celebrarem conosco este momento tão especial. Esta é uma conquista que foi sonhada e construída por muitas pessoas ao longo da nossa história. Queremos receber cada visitante com a hospitalidade que é característica do nosso povo, compartilhando alegria, cultura e união”, finaliza.

Amanda Ferreira

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