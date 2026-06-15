Festa da Padroeira em Campo Grande reúne missas, procissões, praça de alimentação e atrações musicais

Evento contará também com atrações musicais no Santuário Estadual

O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, será palco da IX Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul entre os dias 19 e 28 de junho. A celebração, dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, deve reunir milhares de fiéis de diversas cidades do Estado em uma programação que combina momentos de espiritualidade, manifestações de devoção popular e atividades de integração comunitária.

Com o tema “Maria, Mãe do povo fiel sul-mato-grossense, sustentai-nos no anúncio da redenção!”, a festividade contará com missas diárias, novenas, procissões e peregrinações organizadas por pastorais, movimentos religiosos e diferentes segmentos da sociedade. A abertura está marcada para o dia 19 de junho, com oração das vésperas e missa solene, dando início a dez dias de celebrações voltadas ao fortalecimento da fé e da tradição mariana.

Ao longo do evento, grupos como ciclistas, motociclistas, crianças, educadores, profissionais da saúde, catequistas, ministros extraordinários da comunhão, mães que oram pelos filhos e integrantes das forças de segurança participarão de peregrinações especiais. A programação busca envolver diferentes públicos e reforçar o papel do santuário como espaço de acolhimento, evangelização e convivência entre os fiéis.

Um dos pontos altos da festa acontecerá em 27 de junho, data dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Neste dia, a programação inclui missas, momentos de oração e uma procissão que percorrerá as imediações do santuário, culminando em uma celebração especial presidida pelo padre Edilei Rosa Silva. A expectativa é de que a data reúna um grande número de devotos em homenagem à padroeira do Estado.

Além das atividades religiosas, a festa contará diariamente com uma programação social aberta ao público. Das 18h às 22h30, os visitantes poderão desfrutar de praça de alimentação e atrações musicais, criando um ambiente de confraternização para famílias e peregrinos. O encerramento das festividades ocorre em 28 de junho, com carreata, missas e a tradicional Coroação do Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um dos momentos mais simbólicos da celebração.

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