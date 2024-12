Mais de 130 toneladas de drogas foram apreendidas pela PRF de Dourados em 2024

Nesta segunda-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Dourados divulgou um balanço das apreensão de drogas no ahno de 2024 na cidade. As ações de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região aprrenderam 131 toneladas de entorpecentes ao todo.

No balanço fica evidente que a delegacia da cidade se tornou um dos principais polos de apreensões no país. Foram apreendidas 129 toneladas de maconha, haxixe e skunk, além de 2 toneladas e 467 kg de cocaína.

Cerca de 101 veículos com registros de furto ou roubo foram apreendidos, além de 15 pistolas, 7 fuzis e 5 revólveres No total, 180 pessoas foram presas em flagrante delito.

A delegacia é recordista nacional em apreensões de entorpecentes, destacando-se como uma das unidades mais eficientes da instituição.

O chefe da delegacia, Waldir Brasil do Nascimento Júnior, comentou sobre o sucesso das operações e atribuiu os resultados aos recursos humanos da instituição: “O que temos de melhor são os nossos policiais. Eles são a chave para os nossos sucessos”, afirmou.

“A atuação conjunta com a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), e a equipe do delegado Erasmo Cubas foram fundamentais na luta contra o furto de veículos e organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas. Juntos, conseguimos desmantelar quadrilhas e esclarecer homicídios”, disse Waldir.

Com informações da PRF.