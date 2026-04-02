Campo Grande se prepara para viver noite histórica com Guns N’ Roses na quinta (9)

Expectativa de público no Autódromo Orlando Moura é de 40 mil pessoas

A contagem regressiva está na reta final. Faltam apenas 8 dias para Campo Grande (MS) viver um dos momentos mais marcantes da sua história com o show do Guns N’ Roses, marcado para o dia 9 de abril, no Autódromo Orlando Moura. A expectativa é de 40 mil pessoas, e o evento já caminha para lotação máxima, com mais de 35 mil ingressos vendidos.

Desde o anúncio, o público respondeu de forma imediata. Na abertura das vendas, mais de 20 mil ingressos foram comercializados em apenas uma hora. Agora, a nova marca reforça o que já é evidente: Campo Grande está pronta para receber um espetáculo de padrão internacional.

80% do público vem de fora

Um dos dados mais expressivos do evento é o perfil do público: cerca de 80% das pessoas que estarão no show vêm de fora de Campo Grande, incluindo fãs de diversos estados brasileiros e também de países vizinhos. A movimentação já impacta diretamente a rede hoteleira, bares, restaurantes, transporte e comércio, que registram aumento na procura.

Mais do que um show, o evento se consolida como um motor econômico e turístico, movimentando toda a cadeia produtiva e colocando a Capital Morena no radar nacional e internacional.

A passagem do Guns N’ Roses pela cidade marca um divisor de águas. Pela primeira vez, Campo Grande recebe uma produção dessa magnitude, com estrutura internacional de palco, som, iluminação e operação técnica.

A turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things traz ao palco a formação liderada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, com um repertório que atravessa gerações e inclui clássicos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain.

A noite contará ainda com a abertura da banda brasileira Raimundos, garantindo uma experiência completa para o público.

A estrutura que a banda trará para a Capital será a mesma do resto da turnê mundial. “Serão pelo menos mais de três horas de show. A preocupação nossa é fazer a entrega local. É o conforto deles sairem do hotel e minimizar o máximo de estresse até que eles cheguem aqui no evento. Esse é o nosso papel. Campo Grande é uma cidade muito bonita e acredito que automaticamente eles irão ficar deslumbrados com a cidade”, disse o produtor cultural Valter Junior, da Santo Show.

Para a logística do evento e até mesmo segurança da própria banda, a organização contará com um efetivo muito grande da PRF, e já realizaram três reuniões diferentes para o planejamento. Inclusive no dia do show, será proibida a circulação de carretas na BR-262, onde está localizado o autódromo.

Ingressos seguem à venda

Os ingressos seguem disponíveis online, pelo site oficial: www.bilheteriadigital.com.br

No dia 9 de abril, Campo Grande não será apenas palco de um show. Será o centro do rock mundial por uma noite — e a cidade inteira já sente esse momento histórico.