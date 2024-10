Caos e emoção se colidem testando os limites da redenção e do sacrífico em novo filme da franquia

“Venom: A Última Rodada” é o terceiro capítulo da franquia que conquistou fãs com a relação conturbada entre um jornalista e um alienígena pra lá de aloprado que não pensa duas vezes em devorar seus desafetos. Desta vez, Eddie Brock (Tom Hardy) e Venom estão em uma frenética fuga. Caçados por forças tanto do seu planeta natal, quanto da Terra, a dupla se encontra em um aperto crescente, com a rede se fechando rapidamente ao seu redor.

À medida que a pressão aumenta, Eddie e Venom são forçados a tomar uma decisão devastadora que marcará o fim de sua última dança juntos. O filme conta com cenas eletrizantes, com Venom (como sempre) devorando inimigos enquanto luta ao lado de Eddie. A situação se complica quando outros alienígenas do planeta de Venom descobrem seu paradeiro e chegam à Terra com a missão de capturá-lo. A aliança inseparável entre Eddie e Venom é posta à prova como nunca antes, enfrentando ameaças implacáveis e perigos de todos os lados.

O filme é dirigido por Andy Serkis e também conta com Juno Temple e Chiwetel Ejiofor, prometendo um desfecho épico e emocionante para a saga

Críticas

“Venom 3: A Última Rodada” está causando furor entre os fãs da franquia, trazendo de volta o simbionte mais controverso da Marvel. Desta vez, a trama se aprofunda na luta interna de Eddie Brock enquanto ele tenta equilibrar sua vida com o caótico e voraz Venom. O filme mistura ação intensa com dilemas morais, levando os espectadores a questionar até onde alguém iria para proteger aqueles que ama. Os efeitos visuais são de tirar o fôlego, especialmente nas cenas de batalha onde Venom enfrenta novos e aterrorizantes adversários. Mais do que um filme de super-herói, “Venom 3: A Última Rodada” é uma jornada emocional sobre aceitação, sacrifício e poder. Imperdível para quem gosta de adrenalina e uma boa dose de complexidade psicológica.

As primeiras reações de ‘Venom 3: A Última Rodada’ já estão pelas redes sociais e foram só elogios ao filme, o elegendo como o melhor filme do personagem.

A Atom Review elogiou a performance de Tom Hardy como Eddie Brock/Venom, escrevendo no X:

“Um grande final ÉPICO e EMOCIONAL!! Tom Hardy dá TUDO e a Sony nunca esteve melhor. Ação impressionante satisfaz com todas as dezenove polegadas. Não é apenas mais um filme do Venom, é um dos MELHORES filmes de história em quadrinhos de todos os tempos! Um final adequado que prepara o que vem a seguir.”

“Eu vi Venom – A Última Rodada e é o filme mais cinematográfico e monumental de #Venom até hoje. A dinâmica de Eddie Brock e Venom está mais forte neste e as apostas são muito maiores. Eu me diverti MUITO com este… o ato final é LOUCO! É perfeito? Não, longe disso. No entanto, está muito à frente de #Venom e tem um enredo muito mais substancial do que o segundo filme. Os rumores do Homem-Aranha foram exagerados na minha opinião, mas o filme me deixou querendo mais desses dois. E Knull (principalmente).”, disse o crítico Josh Wilding .

Quem gostou do que viu também foi o crítico Simon Thompson.“Venom – A Última Rodada vê Tom Hardy ir com tudo para um final divertido condizente com a franquia. Com pilhas de cenários que vão do excêntrico ao louco, isso não se segura com a ação Venomenal. Aceite como ele é. Pegue um pouco de pipoca e siga o fluxo deste road movie furioso.”

Drew Taylor não considerou o longa tão bom quanto seus colegas, porém exaltou que a obra cumpre seu papel na hora de divertir os cinéfilos. “Venom – A Última Rodada é o melhor dos filmes ‘Venom’ — a insanidade foi aumentada significativamente, mas o coração também. Não é perfeito, mas é superdivertido e há um monstro gigante que mastiga as pessoas e jorra sangue da parte de trás de sua cabeça. Bem louco.”

Venom: A Última Rodada está em cartaz em todos os cinemas e não é recomendado para menores de 16 anos.

Por Marcelo Rezende

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais