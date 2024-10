Gratuitos! Prefeitura oferece curso de design de sobrancelha e mais 4 áreas

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos, oferecidos pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude. São eles: Dicção e Oratória, Marketing Digital – Social Media, Educação Financeira – Investimentos, Manicure e Pedicure, Design de Sobrancelhas e Automaquiagem. Os cursos acontecem de 28 de outubro a 01 de novembro e as inscrições podem ser feitas através do link.

No curso de Design de Sobrancelha, os alunos terão a oportunidade de aprender sobre mapeamento facial, aplicação de henna, marcação de linha e técnicas para melhorar o atendimento. Já no curso de Dicção e Oratória, os temas abordados são: Dominando o Medo e a Ansiedade, Boas Práticas para Transmitir o Conteúdo, Análise do Perfil dos Tipos de Público: Agressivo, Indiferente e outros. Todos os cursos fornecem certificados e as vagas são limitadas. Mais informações pelo WhatsApp (67) 3314-3577.

CURSOS E HORÁRIOS

Manicure e Pedicure

28/10 a 01/11;

Horário: 8h às 11h30;

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv);

Design de Sobrancelhas

28/10 a 30/10;

Horário: 8h às 11h30;

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv);

Automaquiagem

30/10 a 01/11;

Horário: 13h30 às 17h30;

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv);

Dicção e Oratória

28/10 a 01/11;

Horário: 18h30 às 21h30;

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv);

Marketing Digital – Social Media

28/10 a 01/11;

Horário: 18h30 às 21h30;

Local: Av. Rachid Neder, 760, Monte Castelo (Parktec).

