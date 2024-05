1ª Mostra brincante leva às famílias a importância do brincar e da contação de histórias

Com apresentações de cantigas da cultura popular brasileira, contação de histórias, brincadeiras, e muita alegria, começa amanhã a 1ª Mostra brincante Vem pra Roda, com apresentações especiais para bebês, crianças e pais. O evento irá até o domingo (2), no Ateliê Ramona Rodrigues e é realizado pelo Teatro de Brincar.

Conforme o idealizador da mostra, Eduardo Alcântara, o Edu Brincante, o evento chega para celebrar a cultura da infância com uma pitada do que de melhor está sendo produzido hoje em dia pelos artistas brincantes do Mato Grosso do Sul.

“Com uma visão lúdica de se fazer arte, nessa primeira edição da mostra, três grupos que se dedicam à pesquisa da cultura popular se uniram para promover um encontro de afeto, arte, cultura e diversão criando oportunidades de integração, socialização e fortalecimento de vínculos entre bebês, crianças e suas famílias”, explica o artista-educador, colecionador de brincadeiras, ator e contador de histórias há 16 anos.

Ainda segundo Alcântara, a ideia para a mostra surgiu da necessidade de fortalecer o movimento dos artistas brincantes do Estado, que carece de espaços para que os trabalhos sejam apresentados.

“Ainda falta um olhar para esses artistas, principalmente para quem trabalha com a contação de histórias e com a arte da brincadeira. A minha ideia foi criar uma oportunidade para estarmos mostrando os nossos trabalhos. Essa primeira mostra está sendo totalmente independente, não há nenhum apoio, mas temos o sonho de que alguém tenha um olhar para esse tipo de trabalho, que é tão importante para as crianças, e principalmente que agrega os bebes, já que pouco se produz para eles”, ressaltou o contador de histórias.

Da Casa para o mundo

Para a primeira edição, se unem a Edu Brincante, a Cia D’água na Peneira e a artista Lilian Caramuja, com a performance ‘Histórias da Caramuja. A parceria entre os artistas da mostra não é de agora. Todos são ex-alunos da Casa de Ensaio, que desenvolve uma série de programas voltados para a arte.

“Somos três grupos que pesquisam a cultura da infância e a cultura popular e temos uma coisa em comum, somos frutos da Casa de Ensaio. Fomos alunos do projeto, e dentro da Casa tivemos a oportunidade de fazer cursos maravilhosos, com mestres da cultura e da infância. O que nos move é o que temos em comum, que é pesquisar a brincadeira, a cultura para crianças e a vontade de poder estar promovendo o acesso aos bebês, crianças e famílias ao universo das brincadeiras, aliado a outras linguagens artísticas, como a música, a contação de histórias e as brincadeiras musicais”, disse Alcântara.

“A mostra traz a ideia de prestigiar essas linguagens especificamente, porque a contação de histórias para crianças pequenas sempre estará ligada a música e as brincadeiras”, reforça.

“O brincar é todos os dias”

Eduardo Alcântara destaca que as questões financeiras são uma das dificuldades na realização da mostra, sendo necessário a cobrança de ingressos, algo que ele espera mudar no futuro. Entretanto, para ele, essa é uma dificuldade pontual; a falta de entendimento do trabalho de um contador de histórias, e a importância disso no desenvolvimento social e emocional de crianças é uma das principais barreiras.

“O que a gente lida diariamente, é com o olhar das pessoas, que acham que essa linguagem não é tão importante, se vê muito como um ambiente de recreação e não pensa no que pode estar transformando na vida das pessoas. O brincar é todos os dias. As pessoas não entendem muito como funciona, então estamos buscando mostrar que o trabalho existe, é necessário, e que é direito das crianças e bebes”.

Em entrevista ao jornal O Estado, a psicóloga clínica de crianças e adolescentes, Dannielly Castro dos Santos Motti, reforçou a importância da música e das brincadeiras para bebês e crianças. “Brincar é uma parte fundamental do desenvolvimento infantil. As brincadeiras ajudam bebês e crianças a aprenderem sobre o mundo, desenvolverem habilidades essenciais e se expressarem de maneira saudável”, explicou.

A especialista destaca algumas razões pelas quais as brincadeiras são importantes na primeira infância: desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional, estímulo à criatividade e imaginação e aprendizado linguístico. “As brincadeiras e a música são essenciais para o desenvolvimento holístico dos bebês e crianças. Incentivar e proporcionar diversas oportunidades de brincar é fundamental para um desenvolvimento saudável e equilibrado”, finalizou a psicóloga.

“A introdução da música para crianças traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento de outras linguagens. Seja ouvindo ou interagindo, batucando e cantando, a criança estimula conexões mentais com mais facilidade, fica mais concentrada, comunica-se melhor e aprende a socializar”, reitera a psicoterapeuta Thaís Marcela.

Impactos e valorização

Para Alcântara também ressalta que a mostra é uma oportunidade para que as famílias tenham um momento com as crianças, para a formação de vínculos por meio da cultura.

“Acreditamos muito no protagonismo de bebês e crianças, e o quanto é importante, desde muito pequenos, eles terem contato com a cultura, e isso ajuda muito em diversos aspectos do desenvolvimento dessas crianças, além dessa conexão, que às vezes não temos devido à correria do dia a dia, é importante estar encontrando um momento para brincar junto, sonhar, imaginar, se divertir, e eu tenho certeza que são lembranças que jamais serão esquecidas, esses momentos de integração com a família”, disse.

“Brincar é urgente, é um direito. A brincadeira, contação de histórias e música andam de mãos dadas. A contação de histórias influencia para criar um futuro leitor, porque quando a criança vê a contação, ela vê o livro e vai pensar ‘ali dentro daquele livro tem aquela coisa bonita que vi naquele espetáculo’, vai com uma vontade muito grande de aprender a ler. Além disso, forma cidadãos mais sensíveis, mais criativos, porque a arte tem um poder transformador, teremos uma sociedade mais generosa, menos violenta”, finalizou o idealizador.

Confira a programação:

Sábado (1º):

10h:

Espetáculo “Água do rio que corre para o mar” com cia d’água na peneira. Sinopse: Dois brincantes percorrem seus caminhos pela natureza, tendo muitos encontros e surpresas especiais ao longo da jornada, que é costurada com o repertório das cantigas da cultura da infância e da cultura popular, e desemboca em uma linda roda de brincadeiras. Público alvo: bebês e crianças pequenas.

16h:

Espetáculo “Na mala tem histórias” com Edu Brincante. Sinopse: Prepare-se para uma sessão de histórias com muitas brincadeiras. Neste espetáculo, Edu Brincante convida crianças de todas as idades para interagir e se divertir com momentos de encantamento, situações arrepiantes e cheias de graça. Público alvo: crianças a partir de 04 anos.

Domingo (2):

16h:

Espetáculo “Colcha de retalhos” com Histórias da Caramuja. Sinopse: Neste espetáculo cada conto é um pedaço colorido de uma colcha de retalhos onde a artista faz de conta que narra as histórias de dentro da sua concha-casa-flor. Público alvo: crianças a partir de 04 anos.

Serviço:

Mostra Vem pra Roda – Espetáculos de contação de histórias, música e brincadeiras para bebês e crianças. Ingressos: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia). Comprando antecipado pelo WhatsApp (67) 9 8154-1699 até a data do evento todos pagam meia. Local: Ateliê Ramona Rodrigues – 14 de julho – 1431 – Casa 3 – Centro.

Por Carolina Rampi

