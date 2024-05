Começou! Fim de semana será de festa junina, cinema, dança e exposição de arte

Junho abre as portas já com duas festas juninas na Capital para animar a população

O fim de semana chegou em MS com possibilidade de aumento de temperaturas e de muitos eventos! Para quem quiser conferir as próximas estreias das telonas, e com ingressos com valores especiais, a rede Cinemark, promove até o dia 19 junho a ação ‘Descontão Cinemark’, com ingressos pelo preço único de R$ 12. O preço especial é valido de segunda a quinta-feira, exceto feriados.

Combos terão preços especiais acompanhando a promoção. A Cinemark preparou duas opções: um deles com uma pipoca média, uma bebida pequena e uma água por R$ 29; e outro contendo duas pipocas médias, duas bebidas pequenas e duas águas por R$ 49.

Além dos valores especiais, essa semana tem estreia. Anime, terror e suspense estão entre as opções da semana da Cinemark. Os horários e valores estão disponíveis no https://www.cinemark.com.br.

E mais: para quem -ainda- é fã de Harry Potter, o relançamento do terceiro filme do bruxo mais famoso do mundo também valerá durante a promoção, mas é preciso correr, pois os ingressos estão quase esgotados!

Pula fogueira!

Quem estava ansioso para as quermesses já pode tirar a camisa xadrez e o chapéu do armário: o Arraiá da Feira do Ziriguidum já está marcado para este sábado (1), com programação diversa como pescaria para maiores de 18 anos, correio elegante, shows de Nino Rodrigues, Gabriel Chiad, Flor de Pequi e Bloco dos Forrozeiros o arraía terá muita arte, gastronomia e economia criativa!

O evento contará também com quentão, fogueira artística e quadrilha que irá agitar a Praça do Preto Velho, das 16h as 23h, com muita música e dança de qualidade!

SEXTA-FEIRA (31)

3ª Festa Junina do Imaculado Coração de Maria

A 3ª Festa Junina do Imaculado Coração de Maria começa na sexta-feira (31), adiantando o arraial para maio. Com muita música e danças típicas, o evento terá barracas com alimentos tradicionais e brincadeiras. A festa seguirá com programação no fim de semana e retornará também no próximo, já que seguirá até o dia 9 de junho com comemorações. O evento será realizado sempre a partir das 19h, na Avenida Hiroshima, 1233, no Carandá Bosque.

2ª Edição do Cine na Praça Itinerante

A 2ª Edição do Cine na Praça Itinerante está de volta em Campo Grande para quatro dias repletos de filmes que prometem encantar toda a cidade! O projeto iniciou na última quinta-feira com o filme “Missão Impossível — Acerto de Contas” no Parque Jacques da Luz, na Rua Barreiras, s/n, Vila Moreninha III. Na sexta-feira será exibido às 19h, o filme “Mansão Mal-assombrada” (2023); no sábado (1), às 19h, “Barbie” (2023); e no domingo (2), às 19h, o evento se encerra com “A Pequena Sereia” (2023). Todas as exibições serão de forma gratuita no Parque Jacques da Luz. Aproveitem essa oportunidade única de desfrutar de filmes incríveis ao ar livre, em um ambiente descontraído e repleto de diversão para toda a família!

Tá Frio aí? — Caldos

Para aproveitar esse sol europeu em terras pantaneiras, a choperia Luigi irá fazer um festival de caldos durante este final de semana para você se aquecer da melhor maneira! Com preços a partir de R$ 15 em um caldo e quatro sabores de caldo por R$ 20. A Choperia terá sabores de; mandioca, costela e barbecue, abobora com bacon e gorgonzola, feijão com bacon e caldo verde com calabresa. A Choperia Luigi fica na Av, Eduardo Elias Zahran, 1337 – Vila Antonio Vendas.

Mostra Arte Ingênua

A Galeria de Vidro, localizada na Plataforma Cultural de Mato Grosso do Sul, é palco de uma celebração única da arte regional. Até o dia 1º de junho, está em exibição a 2ª Mostra de Arte Ingênua, uma iniciativa do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul que destaca a criatividade e o talento de 12 artistas da região. A Mostra de Arte Ingênua faz parte do projeto Circula Marco e está aberta para visitação de segunda a sexta-feira, até o dia 1º de junho, das 8h às 18h, na Galeria de Vidro da Plataforma Cultural, na Avenida Calógeras, número 3015.

SÁBADO (1)

Escurecer as Poéticas – Corporeidade Negra na Dança

O projeto “Escurecer as Poéticas – Corporeidade Negra na Dança” realizará uma oficina de dança a partir desta sexta-feira, até o dia 2 de junho, com o objetivo de explorar a fusão das linguagens da Afrojazz e House Dance, ministradas por Rose Mendonça e Aline Serzedello. A oficina é aberta a todos os interessados e tem como foco a corporeidade negra na dança, proporcionando uma jornada de autodescoberta e expressão através do movimento. Além disso, o evento contará com intérpretes de Libras para garantir a acessibilidade a todos os participantes. Faça sua inscrição através do link no Instagram do projeto @escureceraspoeticas. As oficinas serão realizadas na Casa de Ensaio, das 18h30 às 21h30.

Música no Bosque

O Shopping Bosque dos Ipês, trará uma série de apresentações musicais ao longo do mês, sempre aos sábados, no horário de almoço. No dia 1º de junho, Maicon Oliveira abre a programação com um repertório de forró e MPB. No dia 8, é a vez de Gabi Barros com suas interpretações de pop e MPB. Paulinho Blue traz mais MPB no dia 15, seguido por Dany Cristinne, que apresenta músicas internacionais no dia 22. Fechando o mês, Sandim mistura reggae e MPB. O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados.

Teatro do Mundo

A Estação Cultural Teatro do Mundo receberá a cantora Iara Rennó, no ‘Palco Delas’. A artista foi indicada ao Grammy Latino em 2022, com o álbum Oríkì na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, tem nove álbuns lançados. Possui cerca de 130 músicas gravadas, algumas interpretadas por grandes nomes da música brasileira como Elza Soares, Ney Matogrosso, Gaby Amarantos, Jaloo, Ava Rocha, Virgínia Rodrigues e Lia de Itamaracá. No palco, haverá participação de Geraldo Espíndola. O evento começa às 20h, na rua Barão de Melgaço. Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp (67) 99696-9774

Tchê Rock

Diversas bandas e artistas locais de rock se reúnem no sábado para fazer show em prol do Rio Grande do Sul. A arrecadação será destinada a pessoas afetadas pelo desastre ambiental. Vai ter A Arca, Stone Crow, Kefla, Bêbados Habilidosos, Bortoti, Herezia, Lowdown, Monsters, Bobnoise, On the Road, Plano Zero, Bravo e Meio, e Redenção. O show será a partir das 19h, no Garagi Eventos, na rua Coxim, 881, Coronel Antonino, e ingressos pela plataforma Sympla.

DOMINGO (2)

11º Bonito Blues & Jazz Festival – Rio Verde

Pela primeira vez na cidade de Rio Verde, o tradicional Bonito Blues & Jazz Festival está chegando com sua 11ª edição. Nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho, o palco estará pronto para receber artistas de renome internacional, trazendo consigo uma mistura envolvente de ritmos do Brasil, Argentina, Paraguai e Estados Unidos. Os apresentadores oficiais do Bonito Blues Jazz são Dominique Bernal (Asunción (PY). A Pousada Quedas D’Água, onde acontecerá o Bonito Blues Jazz Festival, fica no acesso pela MS-427, km 7.

8ª edição da Pantalhaç@s

A 8ª edição da Pantalhaç@s terá seu encerramento com a programação começando as 16h. O circo ganhará vida com Kadulino, O Palhaço Corda Bamba, uma criação do Circo Os Kaco de Taquaruçu/TO, prometendo arrancar sorrisos e encantar o público de todas as idades. Em seguida, às 18h, uma viagem musical será empreendida com “Yo soy Américo”, trazido por Cami Basterra de Rosario/Argentina, no Teatro Aracy Balabanian, oferecendo uma experiência cultural rica e vibrante. E para encerrar esta jornada de arte e entretenimento, às 20h, o Centro Cultural José Octávio Guizzo se despede em grande estilo com um espetáculo de cabaré, prometendo uma noite de diversão e celebração da arte em suas mais variadas formas.

Prêmio Onça Pintada – 8ª Mostra Internacional de Dança de MS

Após três dias de competições e apresentações, o Prêmio Onça Pintada chega ao fim, com a premiação e a gala dos premiados, a partir das 9h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. O prêmio contemplou danças em todas as suas modalidades, origens e tendências de criação e expressão, com R$ 20 mil para os primeiros três colocados. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

I Festival Canta Aê Capoeira

Em mais um dia de programação, a Central única de Favelas (CUFA) de Campo Grande promove o I Festiva Canta Aê Capoeira, com o grupo Filhos do Vento. Durante o evento, haverá venda de arroz carreteiro e ainda roda de samba e de capoeira, além de microfone aberto para quem quiser mostrar sua arte. O objetivo é arrecadar fundos para a compra de uniformes de capoeira para as crianças da comunidade. O carreteiro será vendido para retirada e também para consumir no local. O marmitex custa R$10 e, para adquirir basta entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99181-8142, a partir das 11h30, na sede da Cufa, na Rua Livino Godoy, 710, no bairro São Conrado.

Feira Borogodó

Neste domingo acontece a 1ª edição da Feira Borogodó, das 9h às 15h, na Praça Cophafé. A feira surge como um espaço para divulgação e fomento de enconomias criativas do Estado, promovendo a diversidade cultural, com artesanato, gastronomia e muita arte, divididos em mais de 250 expositores e estimativa de mais de 3 mil visitantes. Dentre os confirmados estão o Coletivo do Rio Grande do Sul, com moda autoral, Circuito de Leituras Integrais, apresentação cultural da palhaça Mixirica, Imaginário Maracangalha, Vozmecê, Sampri e Gio Resquin.

Van Gogh & Impressionistas

Para quem adora cultura e arte, a exposição Van Gogh & Impressionistas é uma opção que encanta com toda delicadeza e imersão nas obras e no universo do pintor holandês. Sucesso de público, a exposição segue em cartaz, apresentando efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas, levando arte, tecnologia e emoção com superprojeções 360º de alta definição e outras instalações em um complexo com 1.500m². O espetáculo, repleto de tecnologia, traz ao público uma emocionante viagem na trajetória de Van Gogh, com direito a célebres obras, como autorretratos, ‘A Noite Estrelada’, ‘Quarto em Arles’, ‘Girassóis’, ‘Amendoeira em Flor’, dentre outras. Como bônus, a exposição oferece, ainda, uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

A exposição funciona diariamente, exceto às terças-feiras, 10h às 22h (último horário de entrada às 21h), de segunda-feira a sábado e aos domingos e feriados, das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h).

Valores: Segunda a sexta – Diurno (entrada até 17h30): R$60 inteira / R$30 meia-entrada; Segunda a sexta – Noturno: R$80 inteira / R$40 meia-entrada. Final de semana e feriados: R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

