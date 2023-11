Veja as sobremesas nacionais que estão no ranking mundial

Seis deliciosas criações brasileiras conquistaram posições de destaque no ranking 100 Best Rated Desserts in the World, produzido pelo TasteAtlas. O bombocado – sobremesa que combina parmesão ralado, coco ralado, farinha, leite, manteiga, ovos e açúcar – ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o crepe francês.

Em 21º lugar, o pavê seduz o paladar dos amantes das sobremesas. O doce em camadas, semelhante ao tiramisu, é feito com biscoitos ladyfinger, creme, ovos, leite condensado e chocolate. A sobremesa é uma tradição brasileira com diversas variações, incluindo morango, abacaxi, chocolate branco, coco e pavê de amendoim.

Dez posições abaixo, em 31º lugar, está o mousse de maracujá, que, segundo o TasteAtlas, está entre as que mais representam o Brasil. Outra doçura tradicional é o pudim de leite condensado. Cremoso e coberto com caramelo de açúcar, o doce ocupa a 64ª posição com a receita original, formada por leite condensado, leite integral, ovos e açúcar.

O queridinho do brasileiro, assim como dos estrangeiros, também não poderia ficar de fora do ranking: o brigadeiro. O doce, feito com manteiga, cacau em pó e leite condensado, ficou em 72º lugar, seguido pelo curau, na 91º posição, que é composto por suco de milho verde, açúcar e leite.

Confira o top 10 das 100 melhores sobremesas do mundo:

1º – Crepe (França)

2º – Bombocado (Brasil)

3º – Queso helado (Peru)

4º – Tiramisù (Itália)

5º – Crème brûlée (França)

6º – Dondurma (Turquia)

7º – Alfajor (Argentina)

8º – Doce de leite (Argentina)

9º – Suflê de chocolate (França)

10º – Sernik (Polônia)

