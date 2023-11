Trabalhador é encontrado morto dentro do próprio carro após colidir em uma árvore

Um trabalhador rural de 31 anos, foi encontrado morto dentro do próprio veículo em que conduzia, na manhã de hoje (06), próximo a fazenda Capim Branco, em Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Iago de Kamp de Oliveira.

Segundo informações do site O Pantaneiro, funcionários da fazenda encontraram o carro, colidido de frente a uma árvore. Ao se aproximarem do Ford Fiesta, depararam com um corpo de Iago e acionaram a polícia.

Além da Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram na cena do crime e constataram o óbito.

De acordo com investigações da Polícia Civil, a primeira hipótese é que o carro tenha saído da pista e colidiu contra a árvore.

O caso será investigado para descobrir as causas do óbito.

