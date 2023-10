Influencers viram referência quando assunto é comida

Há seis anos compartilhando dicas gastronômicas, perfil Comer em CG é referência quando o programa favorito é sair para saborear uma comida na Capital

Com o intuito de compartilhar experiências gastronômicas que, há seis anos, as amigas Ayumi e Bruna iniciaram o Comer em CG, página que viralizou no Instagram entre clientes e estabelecimentos da Capital. Com mais de 90 mil seguidores, as meninas garantem que, além de estarem fazendo um dos passeios que mais gostam [sair para comer], a repercussão também é fruto de pura constância no projeto, mas o perfil, formado por reels receptivos, carismáticos e repleto de informações traz outra justificativa para o sucesso dessa parceria.

Foi cursando zootecnia em Campo Grande que Ayumi Arakaki, 25 anos, nascida no Japão, e Bruna Borges, 26, de Minas Gerais se conheceram e, apesar da naturalidade distinta, uniram o amor por experienciar vivências novas e aproveitar ao máximo a comida campo-grandense que é diversa, rica e variada.

“Somos zootecnistas, apesar de não parecer, tem muito a ver. Na faculdade aprendemos sobre cortes de carne, fazemos linguiça, qualidade do ovo, do leite… Mas hoje o nosso Insta é uma profissão”, afirma Ayumi.

As meninas confessam que ao iniciar o projeto não havia nenhuma projeção e nem pretensão de conquistar a repercussão que o Comer em CG possui nos dias atuais. Sair e experimentar o melhor da comida de Campo Grande é um entretenimento que faz parte da vida das amigas, como símbolo de afeto, e um meio de estarem com as pessoas que gostam. Foi assim que as primeiras experiências da parceria surgiram, a partir do aniversário de uma das idealizadoras. Hoje em dia, o perfil é uma referência de onde conseguir uma experiência gastronômica sem arrependimentos na Capital.

“Não tínhamos pretensão nenhuma de tornar o que tornou, nunca imaginamos que ia crescer tanto. Mas as primeiras fotos foram no Karandá Park e no Joga Burger, no aniversário de 20 anos da Bruna. Com o tempo, vieram convites para irmos até o local e fazermos divulgação, na base da permuta mesmo, começamos a ser chamadas para eventos”, explica.

“Mas a idealização começou comigo, Ayumi. Sempre saía aos finais de semana com os meus pais para comer e meus amigos já pediam dicas de lugares. Pensando nisso, resolvi começar a registrar, tirando fotos e criando o perfil no Insta, na intenção de ser um catálogo. Tinha muitos lugares legais com comida boa e pouca gente conhecia. Então sempre ia colocando as informações, como o nome do prato e o valor para o pessoal ter um parâmetro, se tinha condições para ir, porque para mim era muito importante saber o valor e nem sempre tinha essas informações no perfil do local e foi dessa necessidade que foi criado o Comer em CG. A Bruna sempre foi artista, fazia as artes do Insta e logo entrou para agregar, ela tinha muito conhecimento sobre tudo, porque já tinha morado em vários lugares e comido diversos tipos de comida”, revela Ayumi.

Trabalho com lazer

Experiência e referência são os atributos das meninas que, por conhecerem muitos locais, conseguem proporcionar críticas construtivas aos estabelecimentos. As influencers ainda explicam como funciona o hobby que se desdobrou em trabalho, possuindo portfólio e contato específico para as empresas que buscam por divulgação.

“Muitos gostam de saber a nossa opinião, porque vamos a lugares na cidade inteira e temos uma visão diferente. Por exemplo, quando vemos o perfil de um local, na hora já conseguimos perceber algumas informações que são importantes de serem acrescentadas e alguns locais não percebem. Mas damos as críticas de forma construtiva, na intenção de ajudar a melhorar, mesmo. O bacana é que o retorno tem sido muito positivo. Hoje em dia até temos um WhatsApp só para o Comer em CG. Os locais que gostariam de fazer divulgação entram em contato com a gente e nós mandamos nosso mídia kit. Quando divulgamos, gostamos de pegar uma amostra do que tem no local e sugerimos pratos que sejam chamativos ou o carro-chefe, ou que o proprietário gostaria de divulgar. Normalmente, nós escolhemos com o dono do local”, explica Bruna.

O trabalho realizado com muito carinho, amizade e prazer rendeu às meninas, além de uma nova profissão, experiências incríveis, como viagens, participação em festivais, participação em podcasts e conhecer profissionais do ramo gastronômico. Experiências que, conforme afirmam elas, jamais haviam imaginado.

“Fomos para Bonito para falar sobre o MS+ Bonito, para divulgar a promoção nos hotéis e passeios para quem é morador do Mato Grosso do Sul ou nasceu no Estado. Foi uma viagem muito divertida, fizemos diversos passeios em pouco tempo, como flutuação no rio Sucuri, trilha na Boca da Onça, passamos pela Barra Bonita, contemplação na gruta. Além de passar por diversos restaurantes com comida típica maravilhosa. E nos últimos tempos, a convite do Paulo Cruz, dos Caminhos 67, estamos indo para cidades próximas, como Jaraguari, Sidrolândia, para mostrar um pouco do turismo rural, essas viagens que dá para fazer no bate e volta, curtir cachoeiras, fazer trilhas”, revelam.

Para mais informações sobre o Comer em CG, acesse @comeremcg no Instagram ou via WhatsApp (67) 98180-6414.

Por – Ana Cavalcante

