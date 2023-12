O Ano Novo vem aí! Estilista dá dicas para ajudar na escolha do look para o Réveillon

O Natal passou e o Ano Novo vem aí! 2024 já está batendo à porta e os preparativos para a chegada do novo ano já começaram. No Brasil, assim como boa parte dos países de tradição ocidental, o Ano Novo é comemorado no dia 1º de janeiro, e para muitos, é um momento especial fazer promessas e planejamentos para os próximos 12 meses.

Cuidados com a saúde, (re) organização financeira e programar viagens, estão entre as promessas mais feitas nesse período. A fé, independente da denominação religiosa, também é um dos fatores presentes nessa época do ano. Muitas pessoas fazem orações de agradecimento pelo ano que está terminando, e pedindo bênçãos para o Ano Novo.

Além do momento sacro, para quem é supersticioso, pular sete ondas, comer lentilhas e sete sementes de romã, além de escolher a cor da roupa que vai usar na hora da virada, de acordo com que quer atrair para o próximo ano, são rituais fundamentais para atrair bons fluidos.

A cor da roupa de réveillon pode significar, para algumas pessoas, o que se deseja atrair para o próximo ano, saúde, dinheiro, paz, amor, entre outros. É uma tradição que movimenta o comércio de roupas, sapatos e acessórios em todo o Brasil.

E você, já escolheu a roupa para o Réveillon? Lafá Farias, empresária fundadora e diretora criativa da Casa Lafá, preparou algumas dicas que vão ajudar a escolher o look para receber 2024. A empresária explica que, na hora de escolher o look, é importante observar alguns detalhes como o caimento, tamanho ideal e principalmente, se a roupa é confortável.

Segundo Lafá, outro ponto que deve ser observado é o tipo de tecido, tendo em vista que em dezembro é verão. Tecidos como linho, seda, algodão e tencel/liocel, além de serem sustentáveis, são excelentes opções para não passar calor e manter a elegância.

Com relação às cores, o branco é sem dúvidas o mais usado no Réveillon, por simbolizar paz, harmonia e pureza. O preto é pouco escolhido para ser usado na passagem de ano, porque há quem associe a cor às energias negativas. Mas também há quem acredite que essa cor auxilie a atrair mais independência, dignidade e poder de decisão. já o verde, é uma cor associada à estabilidade, fertilidade e esperança. O azul é associado à sabedoria. O rosa e o vermelho são tons associados ao amor e romantismo.

“Nessa era de tendências, ter estilo é ter personalidade! Então, minha sugestão é que a pessoa seja sempre fiel ao que gosta, e que faça escolhas que a valorizem, manter sempre sua essência. Com relação à escolha da cor da roupa com que vai passar o Réveillon, acredito que cada um usa aquela que mais o agrada, seja branco, vermelho, azul. O importante é estar sempre confortável e se achando lindo”, afirmou Lafá.

De acordo com Lafá, para não errar na hora da escolha do look, é simples: Se você é uma pessoa que gosta de seguir tendências, a dica é apostar em transparências, metalizados e comprimento midi. Mas se você tem seu estilo próprio, e prefere usar algo mais sóbrio, a sugestão é apostar em vestidos longos, rendados curtos ou de alfaiataria. Propostas sofisticadas, atuais e confortáveis. Lafá Farias finaliza com uma excelente dica para quem quer estar na moda no próximo ano.

“A Pantone, que é uma das principais autoridades em cores no mundo, lançou a sua escolha para a cor do ano 2024: Peach Fuzz. Essa cor é um tom de laranja esmaecido ou um tom de pêssego suave, que transmite sensações de calor e otimismo. É uma tonalidade suave, que lembra a transição entre o dia e a noite”, disse Lafá.

Esperar que a chegada de um novo ano traga as melhores experiências e oportunidades, é com certeza, o desejo de todos. Aproveite os últimos dias de 2023 para colocar tudo em ordem para que assim, possa começar 2024 com tudo organizado.

