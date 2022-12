Sextou! Confira três drinks natalinos para animar a festa

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Sangria

Ingredientes:

½ garrafa de vinho tinto;

300mL de água com gás;

1 maçã picada em cubos;

½ abacaxi picado em cubos;

½ xícara de suco de laranja;

Suco de ½ limão

4 colheres de sopa de açúcar;

Gelo a gosto.

Modo de Preparo:

Corte bem as frutas, prepare os sucos da laranja e limão e reserve. Em uma jarra de suco, adicione as frutas, os sucos e o açúcar, deixando repousar por cerca de 20 minutos. Na hora de servir adicione o vinho, a água com gás e o gelo, servindo imediatamente (se preferir, o gelo pode ser servido diretamente no copo).

Mimosas

Ingredientes:

1 garrafa de espumante;

250mL de suco de laranja.

Modo de Preparo:

Em uma taça, sirva o espumante e complete com o suco de laranja. A medida certa é sempre duas doses do espumante para uma do suco. Saboreie imediatamente.

Caipirinha de Morango com hortelã

Ingredientes:

100g de morangos partidos em cubos;

50mL de cachaça;

Açúcar a gosto;

2 folhas de hortelã;

Gelo a gosto.

Modo de Preparo:

Coloque, em uma coqueteleira, os morangos com a cachaça, o hortelã e o açúcar. Com a ajuda de um socador, esprema bem o conteúdo, deixando para adicionar o gelo ao final e agitar bem o conteúdo quando fechar a coqueteleira.

Filme de hoje: Alguém avisa? (Clea DuVall, 2020)

Encontrar a família da sua namorada pela primeira vez pode ser difícil. Planejar pedir casamento no jantar de Natal da família dela – até você perceber que eles nem sabem que ela é gay – é ainda mais difícil. Alguém Avisa conta a história de Abby (Kristen Stewart), uma mulher que descobre que Harper (Mackenzie Davis), sua namorada, manteve o relacionamento amoroso entre elas em segredo. Por conta disso, Abby começa a questionar a sua amada, a pessoa ela tanto pensava que conhecia.