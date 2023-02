Artista visual corumbaense consagrado na França abre ateliê

Nascido em Corumbá, consagrado na França, e agora de volta a Campo Grande, Edson Castro se define como um artista curioso e que está sempre em busca de novas maneiras de se expressar. Dessa forma, ele abre, pela segunda vez, as portas do seu – sagrado – espaço de criação com a exposição “Atelier Portas Abertas”, neste fim de semana.

Após a primeira edição do Portas Abertas, em 2022, o artista volta a receber o público, literalmente, em seu próprio ateliê, promovendo visitas guiadas e muito bate-papo – pelas salas de estudos, sketches e finalização, entre outras instalações –, que formam uma espécie de GPS para tudo que o visitante poderá encontrar ali.

E o que se verá, desta vez, em paredes, varais, mesas e balcões, acena para o perigo fúnebre e flamejante das queimadas no Pantanal. Em vez de postais do terror, Edson Castro apresenta como que panfletos fulgurantes, de vivíssimas cores, que produzem um deslocamento, na tragédia incandescente e pantaneira, de seu estado acabadamente fóssil (de destino já consumado) para cristalizá-la em uma outra condição, de um possível devir regenerador.

E atuante desde as entranhas da arte para o campo social. Por mais que o menino ribeirinho ressoe com um tanto de nostalgia lá dentro: “Como eu sou ribeirinho, a natureza, o meio ambiente, sempre esteve nas minhas obras. Mesmo que o meu trabalho seja abstrato. Os traços dos galhos, os barulhos dos pássaros, tudo isso aí sempre esteve na minha obra. Agora, o desafio foi o de fazer uma obra abstrata e política, sabe? Então, o desafio foi fazer uma denúncia sobre as queimadas com uma obra abstrata”.

Edson também fala sobre vivenciar o interior de um ateliê, tendo esse contato mais próximo com as peças. “Visitar um atelier é uma experiência única, é a possibilidade de entrar no processo criativo do artista. Então o público entra em contato direto com um mundo criativo os objetos os matérias usados, tudo isso ajuda a ter uma compreensão maior da obra”, explica.

Mais informações sobre o artista visual Edson Castro podem ser obtidas pelo Instagram: @edsoncaztro_.

Serviço: O 2º Atelier Portas Abertas será realizado no atelier de Edson Castro,das 10h às 20 horas, na Rua Quintino Bocaiúva, 456, Jd. Paulista, na Capital (MS). Neste sábado (11) a banda Urbem apresenta um pocket show de jazz, às 18h.

Por Méri Oliveira– Jornal O Estado do MS.

