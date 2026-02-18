Carnaval de Corumbá reúne mais de 111 mil pessoas em seis dias de festa

Esquema de segurança resultou em 14 conduções à delegacia e no cumprimento de cinco mandados de prisão, segundo a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

O esquema de segurança do Carnaval 2026 em Corumbá resultou na condução de 14 pessoas à delegacia e no cumprimento de cinco mandados de prisão entre os dias 13 e 18 de fevereiro. O balanço foi divulgado pela corporação.

Segundo o Diário Corumabense, a PM (Polícia Militar) informou que mais de 111 mil pessoas participaram da programação ao longo dos seis dias, com média diária de aproximadamente 18,5 mil foliões. As ações de policiamento se concentraram na avenida General Rondon e na região central da cidade, com equipes a pé e motorizadas do 6º Batalhão de Polícia Militar, além do apoio da Cavalaria, Batalhão de Choque, Força Tática, GETAM e do Departamento de Operações de Fronteira.

As primeiras ocorrências foram registradas na madrugada do dia 14, quando um homem foi detido após agredir a esposa. Na mesma data, duas pessoas foram encaminhadas à delegacia por envolvimento com tráfico de drogas, com apreensão de entorpecentes e dinheiro.

No dia 15, quatro pessoas foram conduzidas, entre elas um homem suspeito de ameaçar seguranças do evento, outro por violência doméstica e resistência, e um terceiro que portava uma faca e tinha mandado de prisão em aberto por roubo. Também foi cumprido, nesse mesmo dia, outro mandado de prisão contra um indivíduo que causava tumulto.

Já na madrugada do dia 16, dois homens foram levados à delegacia após um desentendimento. No dia 17, dois foragidos da Justiça foram capturados em ações distintas. Um deles foi abordado pelo DOF durante bloqueio na BR-262, e o outro foi localizado após tentar fugir por residências próximas ao local da festa.

As últimas ocorrências foram registradas na madrugada desta quarta-feira (18), quando três pessoas foram conduzidas: um homem por violência doméstica, uma mulher com mandado de prisão por furto e outra suspeita de lesão corporal.

Durante o período, também houve devolução de objetos perdidos, como celulares e documentos encontrados na área do evento. De acordo com a Polícia Militar, o Carnaval foi encerrado sem registro de ocorrências consideradas de maior gravidade.

