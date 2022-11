Único evento licenciado da Fifa em MS, Dut’s Fan Fest promete agitar Capital durante a Copa

Começou ontem (23), em Campo Grande, o festival Dut’s Fan Fest, que teve o primeiro dia com entrada gratuita e show do cantor Luan Pereira, no Shopping Bosque dos Ipês, sendo este o único evento licenciado pela Fifa em Mato Grosso do Sul e que promete apresentações com diversos artistas que estão em destaque no cenário nacional.

Nasceu em Suzano (SP) e criado em Rosana, no interior de São Paulo, Luan cresceu ouvindo música sertaneja, estudou, aprendeu a tocar vários instrumentos, tornou-se multi-instrumentista e, aos 17 anos, começou a gravar vídeos na internet, chamando a atenção pela voz grave.

Com grande público em suas redes sociais, Luan Pereira vem crescendo no cenário da música sertaneja, cantando com entusiasmo suas músicas que têm forte influência do sertanejo universitário e um toque mais “moderno”, que mistura um que de funk, música eletrônica – vide feat com DJ Chris No Beat –, reaggaeton e trap nas batidas, que fazem o público cantar e dançar com vontade.

Apesar de ter apenas 19 anos, o artista tem uma voz bastante peculiar, densa, com graves e médios marcantes, além de drives de leve em alguns trechos mais “sensualizados”, melismas e vibratos característicos do sertanejo.

A pouca idade também não é parâmetro quando falamos da força de LP nas redes sociais, já que o cantor tem, no Facebook, quase 85 mil seguidores e, no YouTube, quase 400 mil inscritos. Mas Luan Pereira “bomba” mesmo é no Instagram e no TikTok: são mais de dois milhões de seguidores no Instagram, 2,3 milhões de seguidores no TikTok e está chegando aos três milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Quando conversou com o jornal O Estado sobre o show que faria em Campo Grande, o cantor adiantou sobre suas expectativas. “Já estou com a roupa de ir, só esperando o horário para subir no palco (risos). Minhas expectativas estão a mil! E sempre bate aquele friozinho na barriga, né? Não tem jeito. Cada show é único e especial. Quero chegar agitando a galera, fazer daquele dia um dia inesquecível na vida de cada um. Vamos cantar, pular e dançar muito, afinal, no show do LP ninguém fica parado.”

Sobre o que os fãs podem esperar do show, Luan é bem preciso e detalhista: “Meu show já começa muito animado com as músicas ‘Pira Nos Caipira’ e ‘Amor Bruto’. Tem um momento também, super especial, que é quando toca a ‘Chama’, que é onde a galera joga a mão pra cima e liga o flash do celular, geralmente gravamos essa parte, pois é o momento onde as estrelas descem do céu e se fazem presentes naquele momento em minha frente”.

Como o jovem artista é bastante comunicativo, segue descrevendo momentos que costuma levar aos shows. “Depois disso, é só música pra cima, pessoal dançando e pulando. E também tem um momento em que chamo a galera pra subir no palco e cantar uns ‘modão’ comigo. Pra encerrar, todo show finalizo com ‘Raridade’, um momento para agradecer por mais um show que Deus me proporcionou. Como sempre falo, a minha galera é a melhor do mundo. Amo meus fãs demais”, finaliza o cantor.

O evento

Além dos shows, o Dut’s Fan Fest promete transmitir jogos da Copa do Mundo, que serão realizados nos meses de novembro e dezembro. As transmissões e os shows acontecem no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

O megafestival será temático e terá show de Zé Neto e Cristiano, Murilo Huff, Maiara e Maraísa, Matuê, MC Livinho e G15, Guilherme e Benuto, Don Juan, e muito mais. Além disso, a festa conta com as áreas Vip Vai Brasil e Camarote Hexa, e Lounges Canarinho.

Segundo os organizadores, haverá open food de churrasco para os setores Camarote Hexa e Lounges Canarinho, servido desde a abertura dos portões até uma hora após o encerramento dos jogos.

As reservas de lounges poderão ser feitas, exclusivamente, pelo WhatsApp (67) 98197-2700.

SERVIÇO: Os ingressos custam a partir de R$ 50 (meiaentrada) e podem ser adquiridos pelo link: https://baladapp.com.br/a/duts-fan-fest-2022/2919. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado de MS.

