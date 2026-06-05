Uma Kombi, três amigas e um sonho: Natasha chega à mostra competitiva do Bonito Cinesur

Longa sul-mato-grossense transforma série gravada em Dourados em um road movie sobre amizade, luto, diversidade e pertencimento

O sonho de Natasha vai seguir viagem pelas telas do Bonito Cinesur – Festival de Cinema Sul-Americano. O longa-metragem sul-mato-grossense foi selecionado para a Mostra Competitiva do Filme Sul-Mato-Grossense da 4ª edição do evento, que será realizado entre os dias 24 de julho e 1º de agosto de 2026, em Bonito (MS), reunindo 32 produções de dez países da América do Sul.

A produção acompanha Nicole, Inês e Leona, amigas de Natasha que, após o assassinato dela, transformam o luto em movimento. Com poucos recursos e uma Kombi emprestada, elas atravessam Mato Grosso do Sul até Mato Grosso para realizar o sonho que a amiga não pôde viver: participar do concurso de drag queens Raio de Sol do Pantanal.

O que começa como homenagem se transforma em uma travessia marcada por afeto, memória e resistência. Pelo caminho, as personagens enfrentam preconceito, invisibilidade e desafios constantes, enquanto são levadas a confrontar suas próprias histórias, medos e identidades.

Do formato seriado à tela grande

A seleção marca um novo capítulo para uma história que começou em Dourados, em 2017, como série, e agora ganha formato de longa-metragem. Com aproximadamente duas horas de duração, o filme revisita a trajetória de suas personagens em uma narrativa sobre amizade, luto, diversidade e busca por pertencimento.

Baseado no roteiro de Antoni Magalhães, Natasha nasce da adaptação para o cinema da série homônima de 13 episódios, dirigida originalmente por Thiago Rotta e Rafael Rotta. A transformação em longa foi conduzida por Ana Ostapenko, diretora da adaptação cinematográfica, em parceria com Kojiro, responsável pela direção de edição e montagem.

O trabalho resultou em uma narrativa renovada para a tela grande, preservando a força afetiva, estética e temática da produção original. A delicadeza com que aborda vivências LGBTQIAPN+, somada à força de seus personagens, consolida Natasha como uma obra marcante do audiovisual sul-mato-grossense.

Para Ana Ostapenko, a seleção representa o reconhecimento de um processo conduzido com dedicação e sensibilidade.

“Receber a notícia de que Natasha foi selecionado para o Bonito Cinesur é uma alegria imensa. Este é meu primeiro longa-metragem como diretora de adaptação para o cinema e vê-lo integrar a programação de um festival sul-americano tão relevante é emocionante. Estar ao lado de produções de diversos países reafirma a potência das histórias produzidas em Mato Grosso do Sul”, destaca.

Responsável pela direção de edição e montagem, Kojiro ressalta o desafio de transformar uma obra seriada em uma experiência cinematográfica.

“Desde janeiro estivemos dedicados a compreender como transformar uma série em uma experiência cinematográfica única, preservando toda a identidade visual construída na produção original. Ver esse esforço reconhecido por um festival da importância do Bonito Cinesur nos dá a certeza de que o caminho escolhido foi o correto”, afirma.

Um dos criadores e diretores da série original, Thiago Rotta avalia que a participação no festival representa um passo importante para a circulação da obra.

“O Bonito Cinesur se consolidou como uma vitrine fundamental para o cinema sul-americano e para a produção regional. Estamos muito felizes com a seleção e ansiosos para compartilhar essa história que nasceu aqui em Mato Grosso do Sul”, pontua.

O trailer oficial de Natasha já está disponível no YouTube e antecipa a atmosfera da produção, marcada por afeto, memória e resistência.

Sobre o festival Bonito Cinesur

O Bonito Cinesur chega à sua quarta edição consolidado como uma das principais plataformas de circulação, encontro e valorização do cinema sul-americano no Brasil. Neste ano, o evento ampliou o espaço destinado à produção regional, com oito filmes selecionados para a Mostra Competitiva do Filme Sul-Mato-Grossense.

A programação reúne produções do Brasil, Argentina, Peru, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Bolívia, Chile e Equador, além de coproduções internacionais. A homenageada desta edição será a atriz, diretora de teatro e dramaturga chilena Paulina García. Sua trajetória inclui trabalhos de destaque no cinema e na televisão latino-americana, sendo reconhecida internacionalmente por sua atuação no filme Gloria, que lhe rendeu o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim.

Com uma programação formada por filmes de dez países sul-americanos, além de coproduções internacionais, o Bonito Cinesur vem se consolidando como uma importante plataforma de intercâmbio cultural, circulação de obras e fortalecimento da produção audiovisual do continente. O festival também promove oficinas, palestras, cursos e atividades formativas gratuitas voltadas para estudantes, profissionais do setor e público em geral.

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