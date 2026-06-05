Doação de R$ 1,75 milhão do agro viabiliza etapa final da Oncopediatria do Hospital Alfredo Abrão

Recursos doados por 35 famílias do agronegócio serão oficializados por meio da assinatura do termo de compromisso para a conclusão do 7º andar

Com aporte de R$ 1,75 milhão em doações de famílias do setor produtivo do Estado, o HCAA (Hospital de Câncer Alfredo Abrão) realiza, na segunda-feira (8), a solenidade de lançamento do 7º Andar – Ala Oncopediatria Agro Infantil.

O projeto, segundo a instituição, representa um marco histórico para a oncologia infantil em Mato Grosso do Sul e simboliza a união entre solidariedade, responsabilidade social e compromisso com a vida.

Estarão presentes representantes da diretoria e dos conselhos do hospital, parceiros e integrantes de 35 famílias do agronegócio sul-mato-grossense, em um ato especial que formalizará, por meio da assinatura de um termo de compromisso, a doação de R$ 1.750.000,00 destinada à finalização do pavimento.

Obra

O sétimo andar já ultrapassou 70% de execução graças à parceria entre o Governo do Estado e o Hospital de Câncer Alfredo Abrão.

A etapa final para transformar o projeto em realidade foi viabilizada quando famílias ligadas ao agronegócio se uniram e, por meio de doações, tornaram possível a conclusão do espaço.

A Ala Oncopediatria Agro reúne 35 famílias do setor produtivo que decidiram abraçar a causa da oncologia infantil e contribuir para finalizar o ambiente, que será moderno, humanizado e preparado para atender crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

O novo pavimento contará com estrutura planejada para oferecer assistência integral e acolhimento especializado, incluindo brinquedoteca, consultórios, setor de quimioterapia, UTI infantil, espaço de isolamento para procedimentos como transplante de medula óssea, sala de estudos, sala de acolhimento, atendimento psicológico, nutricional, entre outros serviços.

Com a conclusão do 7º andar, será possível ativar a Oncopediatria, ampliando a oferta de tratamento e assistência especializada às crianças com câncer em Mato Grosso do Sul. Atualmente, o HCAA não possui um serviço pediátrico próprio, realizando apenas radioterapia infantil por meio da regulação.

A presidente do hospital, Sueli Lopes Telles, destaca que o projeto vai muito além da construção física.

“O 7º Andar – Ala Oncopediatria Agro representa esperança e compromisso com a vida das nossas crianças. A mobilização dessas 35 famílias demonstra que solidariedade e responsabilidade social têm o poder de transformar realidades e fortalecer a saúde pública. Ativar um pavimento exclusivo para a Oncopediatria é mais do que um sonho do hospital, é uma necessidade urgente para Mato Grosso do Sul. Sem a solidariedade e a união de todos, seria impossível concretizar esta obra para as nossas crianças”, afirmou.

A iniciativa reforça o papel da filantropia e da sociedade civil organizada no fortalecimento da saúde pública e simboliza um novo horizonte para o atendimento oncológico infantil no Estado.

Sobre o HCAA

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão é uma instituição filantrópica referência no tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul, sendo responsável por 72% dos atendimentos oncológicos realizados pelo SUS. Isso significa que, de cada 10 pacientes com câncer atendidos pelo sistema público, sete recebem tratamento no HCAA.

Com atuação pautada pela excelência técnica, humanização e compromisso social, o hospital realiza, em média, 19 mil atendimentos por mês, superando 230 mil atendimentos em 2025.

Por seu caráter filantrópico, o HCAA depende da união entre poder público, empresas, entidades e sociedade civil para manter e ampliar seus serviços, investir em tecnologia, infraestrutura e assistência especializada.

Projetos como o 7º Andar – Ala Oncopediatria Agro Infantil demonstram que, quando solidariedade e propósito caminham juntos, sonhos saem do papel e vidas são salvas.

O lançamento do novo pavimento também é um convite à sociedade para continuar fortalecendo essa missão.

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