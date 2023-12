Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock; Essa música te lembra algo? Confira a indicação de filme de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

A indicação de hoje é o filme Meninas Malvadas.

Esse não é um filme natalino, mas com certeza tem uma das cenas de natal mais icônica de todos os tempos.

Sinopse

Cady Heron (Lindsay Lohan) é uma adolescente que foi criada durante toda a sua infância e adolescência na África que acabou de se mudar para o subúrbio dos Estados Unidos. Com hábitos e uma cultura completamente diferente, Cady acaba virando amiga das meninas populares da escola, principalmente da abelha rainha, a famosa – e malvada – Regina George. Entre o grupo dos excluídos e dos populares, Cady faz de tudo para tentar se encaixar, mas será que ela também se tornará uma menina malvada?

Confira abaixo o trailer de Meninas Malvadas (indisponível em português):

Ficha técnica

Duração: 1h37m.

Ano de lançamento: 2004.

Gênero: Comédia.

Disponível em Netflix, Prime Video, Paramount+, Telecine, Youtube, Apple Tv e Google Play Filmes.

Indicação bônus

Durante a pandemia de covid-19, o duo americano Twenty One Pilots lançou a música “Christmas saves the year” na esperança de que o Natal salvasse o ano de 2020, trazendo um pouco de leveza para um período tão conturbado.

Eu sei que o filme tem muitas músicas boas, mas você merece ouvir mais uma.

Confira a música abaixo:

