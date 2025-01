Agenda Cultural de 2025 tem Arthur Diniz, shows musicais com djs, feiras artesanais e exposição de arte

Primeiro fim de semana do ano tem Feira do Ziriguidum E Borogodó e muita comemoração em bares na Capital

Sexta-feira (3)

DJ Shaba

DJ Shaba, um verdadeiro multiartista e referência da cultura Hip Hop em Campo Grande, traz em seus sets uma mistura envolvente de estilos como Hip Hop, Rap, R&B, Funky, Afrobeat e Dancehall nesta sexta-feira (3) no Capivas. Com sua vasta bagagem de conhecimento e paixão pela música. A cervejaria Capivaras estará aberto das 17h à meia-noite, e aos domingos, também nos feriados, das 17h às 23h, na Rua Pedro Celestino, 1079, em Campo Grande (MS).

Banda Lizard

Conhecida por seu repertório de Rock e Pop Rock, tanto nacional quanto internacional, promete agitar a sexta-feira com muito som e energia na Cervejaria Canalhas. O evento começa a partir das 17h, com entrada a R$20, na Rua Oceano Atlântico, 99, na Chácara Cachoeira. Além da boa música, o local oferece uma var iedade de petiscos como croquete de costela, polenta com batata frita, pastéis e frango frito, acompanhados por uma seleção de cervejas artesanais de diversos sabores, criando o ambiente perfeito para quem busca diversão e boa gastronomia.

Exposição “O Tempo Quando Olho”

O MIS-MS (Museu da Imagem e do Som), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, está expondo a mostra “O Tempo Quando Olho”, da artista Sara Welter (SYUNOI). O projeto propõe uma reflexão sobre o conceito de tempo, abordando desde o desgaste que ele impõe até as incertezas e acasos que moldam nossas experiências diárias. A exposição estabelece um diálogo entre o presente, o passado e o futuro, convidando os visitantes a refletirem sobre as marcas que o tempo deixa em nossas vidas. A exposição ficará em cartaz até o dia 16 de janeiro de 2025. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Sábado (4)

Arthur Diniz

O cantor Arthur Diniz, que tinha show marcado para o dia 21 de dezembro de 2024, comunica a remarcação de sua apresentação no Teatro Mundo para o dia 04 de janeiro de A mudança de data ocorreu devido a uma perda significativa em sua família. Arthur agradece a compreensão e o carinho de todos os fãs neste momento difícil e promete um show especial, repleto de música e emoção, para começar o ano de 2025 com muita energia positiva. Não perca essa oportunidade de vivenciar uma noite inesquecível! Arthur Diniz é compositor, cantor e violonista. Natural de Campo Grande (MS), é um artista de Nova MPB, Bossa Nova e Indie MPB com canções intimistas e emocionantes, abordando temas como amor, despedidas e sentimentos profundos que passam no coração de um jovem. Para encerrar a Turnê Dezembro, ele retorna a sua cidade natal com um novo show, contando com a participação de músicos amigos e formato de banda. O repertório é predominantemente autoral, mas inclui também releituras de grandes clássicos da música brasileira. Os ingressos estão disponíveis no Sympla através do link: https://abrir.me/kuwKs

Feira Ziriguidum

A Feira Ziriguidum retorna em janeiro com uma programação imperdível para todas as idades, celebrando as férias de forma animada e cheia de cultura. No dia 4 de janeiro, das 16h às 22h, a Praça do Preto Velho será o palco de apresentações musicais que transitam entre MPB, Samba, Forró e Pop, além de contar com o Bar Oficial, onde o público poderá apreciar uma cerveja gelada. Organizada pela Variças, a feira aposta na economia criativa, arte e lazer, oferecendo uma experiência completa para quem busca diversão e cultura. E para as crianças, também haverá uma programação especial. A Feira Ziriguidum é uma excelente oportunidade para iniciar 2025 com muito ritmo e alegria. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99297-5673.

Exposição A Ferro e Fogo

A exposição “A Ferro e Fogo”, com curadoria de Ulisses Carrilho e idealização de Fabio Szwarcwald, está em cartaz no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, até o dia 19 de fevereiro de 2025. A mostra oferece uma imersão na arte e na cultura local, explorando temáticas intensas e provocativas. Os visitantes poderão conferir as obras de terça a sábado, das 9h às 18h, com horário estendido até às 20h nas quintas-feiras. A entrada é gratuita e a classificação é livre. O Centro Cultural José Octávio Guizzo está localizado na Rua 26 de agosto, 453, no Centro da cidade. Para mais informações, o telefone é (67) 3317-1795 ou o e-mail [email protected].

Domingo (5)

Feira Borogodó

A 7ª edição da Feira Borogodó chega com tudo para animar o início de 2025! No domingo, 5 de janeiro, a Praça Coophafé, em Campo Grande, vai se transformar em um verdadeiro centro de cultura e economia criativa, com mais de 300 expositores e uma deliciosa diversidade gastronômica. O evento, que traz a energia vibrante do samba, contará com atrações como Silveira e Sambacaos, sob a direção de palco de Silvana Valu. Das 9h às 15h, será uma ótima oportunidade para conferir o talento dos empreendedores locais e aproveitar um domingo cheio de música e arte!

Karaokê do Ponto Bar

Que tal liberar o cantor ou cantora que existe dentro de você? Venha curtir uma noite de karaokê no Pono Bar, onde a diversão é garantida com muito som, DJ e música de qualidade. O local oferece também uma deliciosa variedade de drinks, lanches e aperitivos para acompanhar a sua performance. Não perca a chance de brilhar no palco e viver uma experiência cheia de energia! O Pono Bar fica na Rua Dr. Temistócles, 103.

Shopping Norte e Sul Plaza

O primeiro fim de semana de 2025 traz diversas atrações para o público no Norte Sul Plaza. Para os pequenos, a nova atração *Dino Baby* leva as crianças a uma expedição fictícia com bebês dinossauros, e o brinquedo promete muita diversão, com descontos de 50% para crianças com deficiência e aniversariantes. Além disso, o *Magic Game* oferece o passaporte Kid Play, com diversas atividades como piscina de bolinhas e tobogã, a R$ 40,00. Na telona, o filme nacional *O Auto da Compadecida 2* segue em cartaz na Cinépolis, com promoção de 50% de desconto nas segundas e terças-feiras. No sábado (4), o shopping também oferece vacinação das 11h às 18h, com imunizantes contra gripe, covid e vacinas de rotina.

Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram