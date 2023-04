Últimos dias com shows da Expogrande movimentam o fim de semana, na Capital

A programação cultural do fim de semana em Campo Grande está recheada de atrações, vale lembrar que a 83ª Expogrande está em seus últimos dias, no parque de Exposições Laucídio Coelho. Se você pretende curtir um bom show neste sábado (22), quem promete fazer uma apresentação inesquecível na Expogrande é o campo-grandense Luan Santana, o “Gurizinho de MS”, que está muito feliz em retornar à Capital e inclusive lançará, com exclusividade, a turnê “Luan City 2.0”.

Recentemente, ele gravou o DVD “Luan City 2.0”, em Belo Horizonte (MG) e agora chega com o lançamento da turnê, que deve percorrer o Brasil e o exterior.

Antes do show de Luan Santana, quem sobe ao palco é o artista Gustavo Mioto, conhecido principalmente pela música e clipe “Impressionando os Anjos”, que foi um sucesso de público e também de visualizações, no YouTube.

Almir Sater

E a programação ainda não acabou, pois domingo (23), às 17h30, tem mais shows musicais, na Expogrande 2023! Quem encanta o público no último dia de evento são Almir Sater e Jads & Jadson.

Sul-mato-grossense, Almir Sater é sucesso por onde passa e além de cantor, compositor, violeiro e instrumentista, é ator. A música “Tocando em Frente”, escrita com Renato Teixeira, é uma de suas composições mais conhecidas pelo público, até hoje.

Os irmãos Jads & Jadson se apresentam após o show de Almir e devem tocar seus principais sucessos, como “Noite Fracassada”, “Jeito Carinhoso”, “Ressentimento” e muito mais. Os ingressos dos shows da Expogrande estão disponíveis presencialmente nas barbearias A Banca e no site www.baladapp.com.br.

Para ficar ainda mais completa a agenda cultural, vale lembrar que este ano a Barraca da Veterinária retornou à Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A barraca funciona o dia inteiro, com atrações musicais da 0h às 5h e durante o almoço, neste fim de semana, terá a venda de espetinhos e arroz carreteiro.

Neste sábado (22), é a vez de Arthur & Felipe se apresentarem durante o almoço, e à noite João Marcos & Zé Ronaldo e João Paulo & Fernando. Além da barraca da veterinária, o visitante pode aproveitar a Fazendinha, com mais de dez espécies de animais e brincadeiras lúdicas para a criançada conhecer o ambiente rural.

Tem também a feira agropecuária com leilões, palestras técnicas, estandes e exposições. A entrada no parque é R$ 20. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria. No domingo (23), a entrada é gratuita.

Confira o agendão:

Sábado (22/4)

Shopping Bosque dos Ipês

Transmissão de futebol e “Museu das Ilusões” animam o shopping Bosque dos Ipês, no sábado! Instalado em frente à praça central, o museu funciona das 10h às 22h, com entradas até às 21h. Ingressos estão à venda na bilheteria e on-line, pelo site: www.museudasilusoes.com.br.

A partir das 17h30, na praça de alimentação, será transmitido, ao vivo, no telão, o campeonato Brasileirão 2023, com uma disputa entre São Paulo e América (MG).

Shopping Campo Grande

Com o objetivo de trazer um pouco da cultura da Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e localidades do continente africano, a Expo Índia está na praça central do shopping com joias, acessórios, roupas, presentes, itens de decoração, aromatizantes, perfumes e muito mais. E se você está pensando em comprar o presente da sua mãe, aproveite a campanha especial de Dia das Mães: a cada R$ 400 reais em compras, o cliente ganha 1 cupom para participar do sorteio de um Nissan Kicks 0 km. O regulamento completo da promoção está disponível no site http://qrco.de/regulamentoMAES.

Shopping Norte Sul Plaza

Para a criançada, no sábado tem contação de histórias com Nano Elânio, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. A atração é gratuita! As exposições de Jorapimo e ExpoNorte continuam no shopping, abertas ao público, e os passeio de trenzinho Giggio e a Slimeria também.

Expogrande

O cantor Gustavo Mioto sobe ao palco da Expogrande neste sábado (22), a partir das 20h30, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Após o show do campo-grandense, a segunda atração da noite é Luan Santana. Os ingressos podem ser comprados presencialmente, nas barbearias A Banca e on-line, pelo site: www.baladapp.com.br.

Lançamento de livro

Neste sábado, a partir das 19h, a escritora e diretora teatral Isabel Fiorese lança seu livro “As Duas Vidas de Celeste”, publicado pela Life Editora. O evento de lançamento acontecerá junto com esquetes teatrais da obra, no Espaço SAE – Saúde, Arte e Espiritualidade, localizado na rua Laguna, nº 83, Cabreúva. A entrada é gratuita, mas vouchers disponíveis na livraria Arquitécnica garantem os lugares, que são limitados.

Blues Bar

A 2ª noite de tributo Red Hot Chili Peppers, no Blues, acontece neste sábado, a partir das 20h. Para comprar os ingressos, acesse o site: www.sympla.com. br/bluesbarms.

Tatu Bola

A partir das 15h de sábado, a Galera Pagode 90 sobe ao palco do Tatu Bola, com muito samba, das 15h às 19h. E das 20h às 23h59, tem sertanejo, com Tatiane Matheus. Além das atrações musicais, o bar conta com um cardápio variado em petiscos, churrasco, espetinhos, almoço, sanduíches, pizzas, sobremesas e bebidas. Para conferir o cardápio completo e os preços, acesse, no Instagram: @tatubola.bar.

Sesc Cultura

No sábado tem Sesc Arte para Crianças, com a oficina “Novas Mona Lisas”, a partir das 15h, no Sesc Cultura. E às 16h tem Sesc Encena Infantil, no átrio do Sesc, com o espetáculo “Contos de Brincar”, com Edu Brincante. Logo mais, às 19h, será apresentado o projeto Violões de MS, com o concerto de Everton Gloeden, de São Paulo. O Sesc Cultura fica na avenida Afonso Pena, 2.270, Centro.

Feira Mixturô

O encontro da feira Mixturô, no sábado, é a partir das 16h, na praça do Peixe, localizada na avenida Bom Pastor, 700, Vilas Boas. A feira tem um mix de cultura, artesanato, empreendedorismo e gastronomia, que fomentam a economia criativa local. Para fazer parte da feira, preencha a ficha de inscrição. O link está na biografia do Instagram: @ feiramixturo.

Domingo (23/4)

Shopping Bosque dos Ipês

No domingo, a Missa no Bosque, que acontece no espaço ao lado da loja Riachuelo, no 1° piso, começa às 11h. A ação religiosa e social é promovida pela Paróquia Senhor do Bonfim de Campo Grande. Das 12h às 14h, na praça de alimentação, tem apresentação musical de Hugo Carneiro, que leva ao público um som autoral incrível, além de grandes clássicos do MPB e rock nacional. Às 15h, tem transmissão ao vivo do jogo de futebol entre Vasco e Palmeiras, também na praça de alimentação.

E, para finalizar o domingo no shopping Bosque dos Ipês, o “Museu das Ilusões” está aberto, em frente à praça central, das 12h às 20h, com entrada até às 19h. Compre seu ingresso na bilheteria ou no site: www. museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

Expo Índia e Cinemark são as atrações de domingo, no Shopping Campo Grande. A Expo Índia está instalada na praça central, com entrada gratuita e venda de roupas típicas, como as tradicionais pashminas, perfumes, sandálias bordadas com pedrarias e doces, até o fim deste mês.

E os filmes que serão exibidos no Cinemark são: “A Morte do Demônio: A Ascensão”, “Coldplay – Music Of The Spheres: Live at River Plate”, “Dungeons and Dragons: Honra Entre Rebeldes”, “John Wick 4: Baba Yaga”, “Ninguém é de Ninguém”, “O Exorcista do Papa”, “Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan”, “Super Mario Bros. – O Filme” e “Suzume no Tojimari: A Porta Fechada de Suzume”. Para obter mais informações, acesse o site: www.cinemark.com.br/campo- -grande/cinemas.

Shopping Norte Sul Plaza

Direcionada às crianças, tem contação de histórias gratuita, com Edu Brincante, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo, no shopping Norte Sul Plaza. Além das exposições, passeio de trenzinho Giggio, Slimeria, tem os jogos de tabuleiro e a biblioteca, funcionando das 15h às 20h, também no Espaço Sesc.

Expogrande

A partir das 17h30 tem show de Almir Sater e, em seguida, da dupla Jads & Jadson, no palco da Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O show é gratuito, por ser o último dia de evento, então aproveite!

Tatu Bola

Quem dá início à animação do público no Tatu Bola, no domingo, é o Chokito, que promete muito samba por lá, das 15h às 19h. Já a partir das 20h, os amantes do estilo pop podem aproveitar, pois tem Bortoti até às 23h59. Além da comida, o cardápio do bar oferece cervejas e drinks clássicos, com e sem álcool, e também caipirinhas. O Tatu Bola está na rua Espírito Santo, 851.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

