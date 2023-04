São Paulo x América-MG: confira onde assistir e prováveis escalações

São Paulo e América-MG se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão apenas pelo ‘Premiere‘, serviço de pay-per-view do Grupo Globo.

Para este jogo, o São Paulo será comandado pela primeira vez pelo técnico Dorival Jr. O treinador chegou ao Tricolor na última quinta-feira (20) para substituir Rogério Ceni. Já o América busca se reerguer após ter perdido na estreia para o Fluminense. Ele também foi derrotado pelo Defensa y Justicia, da Argentina, na Copa Sul-Americana.

Dorival está em sua segunda passagem no clube – dirigiu em 2017 -, foi anunciado na última quinta-feira, um dia após a demissão de Rogério Ceni, e apresentado nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda.

Prováveis escalações

São Paulo: o Tricolor segue com uma extensa lista de desfalques: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Igor Vinícius (cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Erison (estiramento em fibrose na coxa esquerda), David (estiramento no ligamento do joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito) e Moreira (cirurgia no joelho esquerdo).

Em contrapartida, Dorival Júnior pode contar com o retorno de Luan. O volante deixou de ser relacionado dos jogos pelo técnico Rogério Ceni enquanto negociava a renovação de seu contrato, mas, com a saída do antigo treinador, ele poderá retornar ao time, até porque as conversas para permanecer no clube estão encaminhadas. Além disso, o zagueiro Diego Costa, fora no último duelo por conta de uma suspensão na Sul-Americana volta a ficar à disposição.

Time provável: Rafael; Raí Ramos (Rafinha), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Méndez (Luan), Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

América-MG: o técnico Vagner Mancini tem como desfalque certo o lateral direito Arthur, titular da equipe e que segue fora por estar representando a Seleção Brasileira sub-20. Além dele, o meio-campista Martín Benítez, ex-São Paulo, é dúvida.

Por outro lado, o atacante Aloísio, que também passou pelo clube do Morumbi, estava afastado devido a um desconforto muscular, mas entrou no segundo tempo no último compromisso do América-MG e também pode aparecer como novidade.

Time provável: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Ricardo Silva, Éder Ferreira e Marlon Lopes; Juninho, Alê e Lucas Kal; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio (Henrique Almeida).

