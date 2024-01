Corumbaense retorna a Séria A do Estadual depois de punição em 2020

A equipe do Corumbaense retorna a Série A do Campeonato Sul-mato-grossense neste final de semana, após cumprir a suspensão imposta pelo TJD-MS (Tribunal de Justiça Desportiva). O time vice-campeão da série B no ano passado enfrenta o Dourados AC, no estádio Fredis Saldivar (Douradão), às 16h de domingo (21).

O técnico do Carijó da Avenida, Luiz Tosta, que iniciou os treinos há quase duas semanas, afirmou que a equipe está focada na estreia fora de casa e que o elenco do ano anterior foi se renovando, mas permaneceram alguns atletas pratas da casa.

“A expectativa é boa, colocamos a importância de todos se comprometerem em fazer o melhor com o que a gente tem na mão e não enxergar problema, mas sim, achar soluções para o trabalho. Busco não só rendimento de campo, mas envolvimento extracampo. Não existe elenco e trabalho fechados, existem situações em que vamos querer fortalecer a equipe, então, se houver oportunidade no mercado, que vai agregar, vamos fazer”, pontuou.

Punição

Alegando problemas financeiros, o Corumbaense Futebol Clube pediu afastamento da competição em 2020 após paralisação do campeonato por cerca de oito meses, devido a pandemia da Covid-19. De acordo com regulamento, clubes que apresentam desistência durante a competição ficam impedidos de disputá-la por duas temporadas consecutivas.

Quatro jogos abrem o Estadual, que terá 10 times na disputa:

15h: Coxim x Portuguesa – Estádio André Borges

15h: Náutico x Costa Rica – Estádio Jacques da Luz

15h: Ivinhema x Novo – Estádio Saraivão

15h30: Dourados x Corumbaense – Estádio Douradão

