Governo de MS investe R$ 2,3 milhões no Carnaval 2024 da Capital e Corumbá

Por meio de sua Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), o Governo do Estado, vai disponibilizar R$ 2,3 milhões para a promoção das duas maiores festas de MS: Corumbá e Campo Grande.

As Ligas Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) e Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc) vão promover o carnaval de rua e o desfile das escolas de samba da Cidade Branca, enquanto a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) promoverá a festa da Corte de Momo na Cidade Morena.

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), Victor Raphael de Almeida, que recebeu R$ 800 mil reais, afirmou que o recurso recebido é de suma importância para a realização do Carnaval 2024.

“Temos gratidão pela Fundação de Cultura, pela Setescc, pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul pois isso dá tranquilidade para o carnaval ser realizado. É uma festa que gera renda, gera emprego, circulação econômica de recursos dentro do nosso município e saber que nós temos um parceiro que é sensível ao que o carnaval representa não só para o Estado mas para toda a Região Centro-Oeste, como é o caso de Corumbá, é muito importante para a gente. Este recurso foi repassado para as escolas e a gente espera que isso se traduza num excelente carnaval”.

O presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), Alan Catharinelli, a quem foram destinados 1,2 milhão, disse que este é o maior investimento que o Governo do Estado está destinando à Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande e às escolas de samba para que a Liga possa realizar o maior carnaval de todos os tempos na nossa Capital.

“Além de fomentar a nossa cultura e o turismo, estamos fazendo uma divulgação bem bacana dos desfiles com este apoio. Então nós só temos a agradecer, estamos juntos fazendo um grande trabalho, um grande desfile, o tradicional desfile de Campo Grande que ocorre deste a década de 1960, e com esse maior investimento da história do carnaval que está sendo colocado aqui pelo Governo do Estado, além da estrutura que vai ser disponibilizada, nós faremos juntos o maior carnaval de todos os tempos”.

O presidente da Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc), Rashid Arruda Ahmad, que recebeu R$ 300 mil reais, disse que a importância desse recurso e da parceria com o Governo do Estado é fomentar a cultura em Corumbá, do Carnaval, que o povo ama, o maior do Centro-Oeste.

“Nos últimos anos vem crescendo cada vez mais a força dos blocos oficiais de Corumbá. Desde a pandemia a gente teve um problema de inflacionar o custo dos materiais e esse recurso nos ajuda a sanar as despesas. Fora que o recurso público ele não é só para a cultura, pra o carnaval, mas ajuda a fomentar a economia local, ajuda na parte do turismo, ajuda os comerciantes, rede hoteleira, restaurantes, ambulantes. A gente acredita que este carnaval de 2024 vai ser o maior já visto aqui na história do Pantanal”.

