Última Superlua de 2023 acontece esta sexta-feira

Na sexta-feira, dia 29 de setembro, um evento celestial promete marcar o fim do ciclo das superluas deste ano. Às 6h57min, horário local, os olhos se voltarão para o céu, pois a última superlua de 2023 iluminará a noite.

Embora não exista um critério oficialmente estabelecido para definir o que é uma superlua, divergências astronômicas surgem. Alguns estudiosos afirmam que Uma “Super Lua” é uma ocasião na qual a Lua cheia está em sua posição mais próxima da Terra, conhecida como perigeu. Isso faz com que nosso satélite natural pareça até 14% maior e cerca de 30% mais brilhante do que uma Lua cheia em seu apogeu, ponto mais distante da Terra em sua órbita. Essa proximidade aumenta a visibilidade da Lua, oferecendo uma visão espetacular que atrai olhares de todos os cantos do mundo.

Enquanto alguns astrônomos consideram a Lua desta sexta-feira como a última superlua deste ano, outros, com uma perspectiva mais rigorosa, já marcaram o encerramento desse ciclo com a superlua que ocorreu no último dia 30 de agosto.

