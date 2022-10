Última Quarta Cultural do mês tem Douglas Kbral e sertanejo

Mesmo após um mês cheio de atrações culturais do Campão Cultural, a região da Esplanada Ferroviária continua a todo o vapor. Nesta última Quarta Cultural de outubro, a Feira Central estará sob o comando de Douglas Kbral. O cantor sertanejo se apresenta a partir das 19h30 com o seu projeto solo, cantando sucessos recentes e clássicos do gênero.

Natural da Capital, Kbral é músico profissional desde 2013, quando fazia parte da dupla Douglas & Fernando, porém, interrompeu momentaneamente a carreira após o parceiro passar em um concurso e decidir abandonar o projeto.

Voltando agora com um novo nome artístico e cheio de experiências acumuladas, Kbral se dedica a apresentações solos e a suas redes sociais, sempre postando vídeos cantando modão antigo e algumas músicas mais atuais.

A Quarta Cultural é realizada semanalmente pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), com o objetivo de promover talentos da música local de forma gratuita para os visitantes da Feirona. O palco é montado em frente à fonte.

SERVIÇO: A Feira Central fica na Rua 14 de Julho, n.º 3.351, mas conta com acessos pela Esplanada Ferroviária (Avenida Calógeras) e pela Rua dos Ferroviários. As barracas começam a funcionar a partir das 16h e o show, que é gratuito, está previsto para começar as 19h30.

