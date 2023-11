Com presidente do Paraguai, 1º secretário da ALEMS visita obras da Ponte Bioceânica

Acompanhado pelo presidente do Paraguai, Santiago Peña, e pelo prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, o 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), vistoriou, nesta sexta-feira (10), as obras da Ponte Bioceânica, localizada entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta.

A construção está em um estágio avançado, com 40% de execução, e é projetada para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região. Além disso, visa facilitar a integração entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, e melhorar a logística de exportação para o continente asiático, principal consumidor das nossas mercadorias.

Paulo Corrêa expressou sua satisfação com o andamento da obra, a qualidade da megaestrutura e o cumprimento cronograma de execução. “Estamos totalmente comprometidos com a conclusão da ponte, pois ela trará inúmeros benefícios para a população sul-mato-grossense. Este é um marco na história de Mato Grosso do Sul e promoverá o crescimento econômico em diversas áreas. A Rota Bioceânica é a nossa prioridade número um”, afirmou.

Ao ser concluída, a ponte deverá reduzir as distâncias, gerando uma diminuição considerável nos custos de transporte para diversas cadeias produtivas, o que promoverá mais competitividade aos produtos locais. Isso, por sua vez, atrairá novos investimentos privados e contribuirá para a geração de mais empregos e renda.

“Revisamos o andamento da construção da ponte que ligará os municípios de Carmelo Peralta e Porto Murtinho, no âmbito do Corredor Rodoviário Bioceânico. Avançamos com determinação para posicionar o Paraguai como centro logístico da região”, publicou o presidente Santiago Peña nas redes sociais, em registro ao lado de Paulo Corrêa.

A obra está sendo executada pelo consórcio PYBRA, com investimentos da Itaipu Binacional, que totalizam US$ 100 milhões, aproximadamente R$ 500 milhões. A previsão é que seja concluída no primeiro semestre de 2025.

A ponte terá 1294 metros de comprimento, um vão livre de 340 metros sobre o Rio Paraguai e uma altura de 30 metros para garantir a navegabilidade hidroviária. A passarela internacional terá como destino os portos chilenos de Mejillones, Antofagasta, Tocopilla e Iquique.

Também acompanharam a visita técnica a ministra do Obras Públicas e Comunicações do Paraguai, engenheira Claudia Centurión, o presidente da Câmara Municipal de Porto Murtinho, vereador Elbio Balta, e a vereadora Regina Heyn.

