UFMS promove hoje palestra sobre música erudita e ressonâncias polifônicas

O projeto Movimento Concerto: música erudita e suas fronteiras vai promover um chá acadêmico com palestra hoje, quinta-feira (28) às 19h. O palestrante Alan Silus abordará a Literatura e Música em MS: ressonâncias polifônicas.

O evento acontecerá na rua 14 de julho, 4652, nos altos do São Francisco. A entrada é franca.

Sobre o projeto

O movimento concerto em parceria com a academia sul-mato-grossense de letras (ASL), estará promovendo uma série de eventos através do projeto “Música Erudita e suas Fronteiras”. O espetáculo contara com apresentações artísticas gratuitas realizadas na sede da academia, toda quinta-feira de cada mês durante todo o ano de 2023.

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras foi criada em 1971, seguindo o modelo da Academia Brasileira de Letras. Inicialmente chamada de Academia de Letras e História de Campo Grande, adotou o nome atual após a divisão de Mato Grosso do Sul. Com 40 cadeiras destinadas aos destaques da literatura regional, a ASL desempenha um papel fundamental no fomento de eventos literários e culturais no estado, incluindo o Concurso de Poesia Oliva Enciso e o Concurso de Contos Ulysses Serra. Além disso, o Chá Acadêmico é um evento mensal que oferece palestras interativas e diversas manifestações artísticas, como declamações de poesias, música e artes plásticas.

Com informações da repórter Amanda Ferreira.

