Corinthians marca encontro com Mano e técnico se aproxima de novo retorno

Longe de Tite, o Corinthians marcou uma reunião com Mano Menezes. Sem resposta positiva do técnico que dirigiu a seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo, o Timão se movimentou pelo Plano B: Mano Menezes.

Com a informação que Tite negocia com o Flamengo, o presidente Duilio Monteiro Alves marcou um almoço com Mano nesta quinta-feira (28), na cidade de São Paulo.

O Corinthians ainda não falou de valores, mas está confiante em um acerto rápido. Mano Menezes já havia sido procurado por Duilio antes da contratação de Vanderlei Luxemburgo e quer voltar ao Timão.

O entrave é o tempo de contrato: Duilio tem mandato até dezembro e não será candidato à reeleição. Mano não quer um vínculo curto. Há dois candidatos confirmados para a eleição em novembro: André Negão e Augusto Melo. Negão gosta da opção de Mano em 2024. Augusto ainda não se posicionou.

Essa seria a terceira passagem de Mano Menezes pelo Corinthians. O profissional de 61 anos trabalhou no Parque São Jorge entre 2008 e 2010 e depois em 2014.