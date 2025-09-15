Parktec CG tem10 novas startups nos dois anos de funcionamento

O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG) completa dois anos de atividades

Na última segunda-feira (15) com um feito histórico para o avanço da capital através de 10 startups locais, reforçando o papel do Parktec como ambiente que estimula a inovação e impulsiona negócios de base tecnológica. A data será marcada por uma programação especial com início às 14h30.

As empresas participantes foram selecionadas por meio de edital publicado em agosto e utilizam tecnologia em seus processos — seja no desenvolvimento de modelos de negócio, produtos ou serviços. Todas já estão em operação no mercado. A recepção inclui uma imersão com foco em conexões estratégicas e troca de experiências, conduzida por Leandro Costa, do Hub Nexxus (PIT – Parque de Inovação e Tecnologia de São José dos Campos), referência nacional em ecossistemas de inovação.

A diretora-executiva do Parktec CG, Adriana Tozzetti, destaca o potencial de crescimento das startups com o suporte oferecido pelo Parque:

“Essas empresas, de diferentes áreas, recebem capacitações, mentorias e são conectadas ao poder público e ao mercado. Com isso, geram novas oportunidades, contribuem para o desenvolvimento econômico da cidade e se tornam fontes de emprego e renda.”

Um novo perfil para o Parktec CG

Um dos principais avanços do Parktec CG é sua transformação: de um espaço voltado ao atendimento institucional para um verdadeiro polo de inovação, atuando de forma integrada com empresas e universidades. É uma virada de página: de prédio público com atendimentos diversos para gerador orgânico de negócios.

As 10 startups atualmente apoiadas pelo Parque são dos setores de saúde, agronegócio, gestão e cosméticos, sendo duas delas lideradas exclusivamente por mulheres. São elas: Eixo X, BEM – Inteligência de Dados, CO2 Life, Engetec, ENIESSE Hub de E-commerce, Land Growth, J E G Bio Insumos, Nivo, Portal da Construção MS e Tamandu.

Novas perspectivas

A programação de aniversário contará ainda com a presença de gestores da Prefeitura de Campo Grande, que devem assinar documentos voltados à implantação do Sandbox Regulatório, ambiente experimental que permite a empresas, com autorização do órgão regulador, operar sob regras específicas e temporárias para testar soluções inovadoras.

Com isso, o Parktec CG se firma como agente estratégico para o desenvolvimento de Campo Grande, em um momento em que a gestão municipal aposta no empreendedorismo e na inovação como motores do crescimento. Em apenas dois anos, o Parque consolidou-se como política pública que conecta poder público, instituições de ensino, setor produtivo e sociedade civil, transformando conhecimento em soluções para a cidade.

O projeto tem apoio da Finep (via MCTI) e consultoria do PIT-SJC para sua implantação.

Serviço