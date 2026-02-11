UFMS oferta especialização em Dança de Salão em 2026

Inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 23 de fevereiro

Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, a UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), por meio da Faed (Faculdade de Educação), oferta o curso de Especialização em Dança de Salão, voltado para ampliar os conhecimentos de diferentes profissionais em relação a prática e a teoria na área. As inscrições podem ser feitas até 23 de fevereiro. Ao todo, são oferecidas 44 vagas para ingresso no ano de 2026, distribuídas em ampla concorrência, ações afirmativas e vulnerabilidade socioeconômica.

Conforme o professor da Faed e coordenador da iniciativa, Marcelo Rosa, as especializações em dança não são tão comuns, portanto, o curso já começa com o pé direito.

“O objetivo é proporcionar às pessoas que gostam, estudam e trabalham com dança de salão um ambiente para explorar e ampliar os seus conhecimentos”, enfatiza.

O coordenador ainda destaca que a especialização vai muito além da técnica, oferecendo aos participantes várias experiências práticas e transformadoras. “Nós temos disciplinas ligadas aos elementos cênicos, coreográficos e metodológicos da abordagem pedagógica, de como se ensina a dança de salão. Na dança de salão queer, por exemplo, temos uma discussão de gênero muito forte e da sexualidade, buscando desconstruir os papéis rígidos de dama e cavalheiro e proporcionar novos horizontes. Em técnicas de dança de salão, vamos ter aulas de tango, forró, samba, lindy hop, west coast e forró roots. Teremos também uma discussão bem aprofundada sobre aspectos ligados a psicologia e a dança de salão, pois sabemos que, no mundo da ansiedade e da depressão, a dança de salão é uma excelente atividade para colaborar com a saúde mental e trabalhar a afetividade”, detalha Rosa.

Oportunidade

Rosa relembra que a UFMS possui uma tradição de quase 20 anos com o projeto de extens~so de dança de são. Porém, mesmo com essa trajetória, havia uma lacuna educacional para quem gostaria de levar os estudos da dança adiante.

“Muitos professores e professoras se formaram dentro desse projeto. E estão atuando em vários segmentos na área da dança de salão Lato Senso em uma universidade federal, e agora estão tendo. é bem difícil propor e criar um curso de especialização em uma vertente específica. Já teve aqui no nosso estado especialização em dança, de forma geral, mas não em dança de salão. Então, esse é o diferencial do nosso curso, capacitar, propor reflexões, repensar as práticas e tornar a dança de salão algo mais acadêmico e científico, produção de ciência. Esse e um dos objetivos do nosso curso”, explica.

Quebra de padrões

A proposta do curso vai além da técnica e incorpora discussões pedagógicas, cênicas e sociais. O professor reforça como questões além das didáticas são abordadas no curso.

“O ensino da dança de salão, ele dialoga com múltiplos outros conhecimentos, não apenas os didáticos. Mas repensar, por exemplo, as questões de gênero, muito atrelada a ideia de que dama é a mulher que é conduzida e o homem é o cavaleiro que conduz. Isso, por exemplo, é algo que o curso vai discutir, tensionar esses papéis naturalizados. Então, discussões como o homem que dança, discussões a respeito da psicologia, do envelhecimento, da coreografia, tudo isso da inclusão, da dança de salão inclusiva. Então, a gente está pensando em abarcar diferentes saberes para tornar a vivência e experiência do ser professor, do ser docente, mais completa, com qualidade”.

A presença de disciplinas como dança de salão queer e a discussão sobre gênero e sexualidade marcam um posicionamento importante. Rosa estudou gênero e sexualidade durante sua trajetória, desde a graduação até o doutorado e agora levará essa discussão para a especialização em dança de salão.

“Propor tensionamentos, propor desnaturalizações, discutir essas verdades absolutas. é uma proposta embasada numa perspectiva pós-crítica que o curso se propõe a fazer”

Dançar para curar

Em um contexto de aumento de questões ligadas a ansiedade e a saúde mental, a dança de salão pode atuar como ferramenta de cuidado, afetividade e construção de vínculos, dentro e fora da universidade.

“Ao pensarmos o curso, propusemos uma disciplina de psicologia com uma psicóloga dessas condições de ansiedade, depressão, mas também vai trabalhar isso na perspectiva do afeto, da sociabilidade, do toque, porque a gente sabe que o mundo está muito corrido e a ansiedade está muito presente no ser humano. Então, o curso repensa também essa questão para colocar em cena um debate e práticas que possam contribuir para que alunos se sintam melhores, se sintam acolhidos e um espaço também de… quase que terapêutico, né? A dança de salo pode ser esse lugar onde as pessoas vão lidar com as questões também mentais”, finaliza Rosa.

Podem participar candidatos portadores de diploma de graduação ou de curso sequencial de formação, em qualquer área, devidamente registrado quando obtido no Brasil ou revalidado quando obtido no exterior. Também poderão participar do processo seletivo candidatos brasileiros ou estrangeiros com diplomas obtidos no exterior que estejam em processo de revalidação, sendo a efetiva revalidação condição necessária para a emissão do certificado de especialista.

O valor da inscrição é de R$ 60,00, com 18 mensalidades de R$ 255,00. Os candidatos com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, comprovado pelo Cadastro único do Governo Federal, poderão solicitar a isenção da taxa de matrícula e a gratuidade das mensalidades.

As aulas terão início no dia 13 de março e serão ministradas de forma presencial, no Laboratório de Dança do curso de Educação Física, localizado no bloco 8, em frente ao portão 20 do Estádio Morenão, na UFMS de Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas no edital.

Por Carolina Rampi