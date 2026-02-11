Sesc em Corumbá abre matrículas para curso gratuito de viola caipira

Interessados podem se matricular a partir do dia 9 de fevereiro

O Sesc Corumbá está com inscrições abertas para o Curso Gratuito de Viola Caipira, com início das aulas previsto para o dia 2 de março de 2026. As matrículas estarão disponíveis a partir do dia 9 de fevereiro e as vagas são limitadas.

O curso de viola caipira oferecido pelo SESC Corumbá disponibiliza o instrumento musical aos participantes e é destinado a pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, desde iniciantes até alunos com conhecimento prévio. As aulas serão distribuídas ao longo da semana, com turmas organizadas conforme o perfil dos alunos e os objetivos de aprendizagem.

Às segundas e quartas-feiras, as atividades acontecem das 18h às 19h, com atendimento aos alunos remanescentes, e das 19h às 20h30, horário reservado para os ensaios da Orquestra de Viola Caipira. Já às terças e quintas-feiras, o cronograma tem início às 17h30 e segue até as 20h30. Das 17h30 às 18h30, as aulas são voltadas para jovens de 13 a 18 anos que já possuem conhecimento musical. Em seguida, das 18h30 às 19h30 e das 19h30 às 20h30, ocorrem as turmas de iniciação à viola caipira.

Os interessados podem obter mais informações e realizar a inscrição por meio do WhatsApp, no número (67) 9 8200-0232. As aulas acontecem no SESC Corumbá, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, nº 493, no Centro da cidade. O atendimento presencial para esclarecimentos ocorre das 13h às 17h.

