​VÔTE, VÔTE, CHISPA, CHISPA!! Bloco Sandálias de Frei Mariano celebra 20 anos

As ruas de Corumbá prometem animar com ainda mais energia no Carnaval de 2026, quando um dos blocos mais emblemáticos da cidade volta a ocupar o espaço público com irreverência, música e participação popular. Em fevereiro, a folia ganha corpo, cor e voz em um encontro que já se consolidou como símbolo da identidade carnavalesca local.

Com concentração marcada para o Jardim da Independência, o Bloco Sandálias de Frei Mariano entra em cena no dia 11 de fevereiro, a partir das 19 horas, reunindo foliões de diferentes gerações em um desfile que mistura humor, crítica e celebração coletiva em comemoração aos seus 20 anos. A proposta é simples e direta: transformar a história e o imaginário popular em festa, reforçando o espírito democrático e espontâneo do carnaval corumbaense.

Criado com a proposta de reinterpretar uma antiga narrativa popular, o bloco surgiu como uma resposta bem-humorada à história atribuída a um religioso italiano, associado a uma suposta maldição lançada sobre Corumbá após um episódio envolvendo a construção do relógio da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, no final do século XIX. Ao transformar o mito em sátira, a iniciativa buscou afastar o estigma do azar e inserir o episódio no campo da celebração cultural.

Com forte apelo simbólico, o bloco passou a representar o espírito irreverente do carnaval corumbaense, utilizando o humor e a música como ferramentas para ressignificar a lenda e devolvê-la ao imaginário coletivo em tom festivo. A proposta rapidamente ganhou identificação com a população e atraiu um número expressivo de participantes ao longo dos anos.

A iniciativa foi estruturada com apoio da administração municipal e idealizada em 2006 pela então presidente da Fundação de Cultura, a ativista Helô Urt. O surgimento do bloco coincidiu com um período de valorização das manifestações populares e de fortalecimento da identidade cultural local, contribuindo para o resgate da autoestima dos moradores da cidade.

Carnaval já começou

O carnaval de Corumbá já ganhou as ruas e, na última sexta-feira, o Jardim da Independência foi cenário de uma grande celebração popular durante a comemoração dos 20 anos do Bloco Sandálias de Frei Mariano. O evento reuniu famílias, foliões de todas as idades e trouxe novidades à programação, como o Show Pet, que levou animais de estimação fantasiados para a festa, além do Festival de Samba-Enredo dos Blocos, que encerrou a noite com muita música e animação.

Criado em 2006, o Bloco Sandálias de Frei Mariano nasceu como uma forma bem-humorada de revisitar uma das lendas mais conhecidas do Pantanal sul-mato-grossense, que envolve um frei acusado de não pagar o relógio da igreja construída no final do século XIX e que, segundo a tradição oral, teria lançado uma praga sobre a cidade antes de partir.

Com o passar dos anos, o bloco deixou de ser formado apenas por servidores públicos e se tornou um espaço aberto à comunidade, consolidando-se como uma das manifestações mais irreverentes e inclusivas do carnaval corumbaense.

A costureira Maria Ferreira, que trabalha na confecção de fantasias para as escolas de samba da cidade, participou da festa e destacou a importância do bloco para a cultura local.

“Eu participo do carnaval de Corumbá há muitos anos e o Sandálias já virou tradição para mim. A gente se sente acolhido, é uma festa feita para todo mundo. Eu me diverti muito, estava tudo muito bem organizado, seguro e alegre”, afirmou.

Maria também contou que levou seu cachorro para o evento e elogiou o caráter inclusivo da programação.

“É um carnaval diferente, que pensa nas famílias, nas pessoas mais velhas e até nos pets. Não tem outro igual. Dá orgulho ver como Corumbá valoriza a sua cultura”, completou.

Autoridades

Participando da descida do bloco Sandálias de Frei Mariano, o secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, ressaltou a importância do período carnavalesco na geração de renda extra para a população.

“É visível a quantidade de ambulantes vendendo, ganhando um dinheiro extra. Isso nos enche de alegria e, principalmente, da certeza que estamos no rumo certo. Tem que investir realmente no carnaval, que é gerador de emprego e renda. Os hotéis estão lotados, restaurantes, bares, gerando cada vez mais emprego”, afirmou o secretário ressaltando à população que “brinque com responsabilidade, tranquilidade e respeitando a todos”.

O vice-prefeito Dirceu Miguéis Pinto disse que a Administração Municipal reconhece a importância do carnaval para a cidade. “O prefeito Marcelo Iunes está de parabéns, bem como toda sua equipe, pela organização do carnaval corumbaense, que é o melhor do Estado e dos maiores e melhores do Brasil”.

Participando da descida do bloco, a vice-prefeita Bia Cavassa destacou a união de duas tradições da folia corumbaense. “Estamos unindo o ‘Sandálias’ com outra tradição do nosso carnaval. O carnaval de Corumbá já está na rua e a expectativa é brincar muito, cantar, pular e sentir a energia do nosso povo, que faz do nosso carnaval o melhor do Centro-Oeste”, afirmou.

O ‘Sandálias’ aqui no Jardim tem tudo a ver. Um bloco tradicional da cidade em homenagem a uma personalidade com importância histórica para Corumbá. E o Jardim da Independência é uma praça histórica, com importância na questão do patrimônio. Então, dialoga com a proposta do bloco”, disse a diretora-presidente da Fundação da Cultura, Wanessa Rodrigues. (Colaborou Prefeitura de Corumbá).

Hino do Bloco

​A TURMA DO DIZ QUE ME DIZ QUE

DIZ QUE FREI MARIANO

ENTERROU SUAS SANDÁLIAS

E AZAROU CORUMBÁ – VÔTE!

​MAS COMO PRAGA DE URUBU

NÃO MATA CAVALO

AS SANDÁLIAS DE FREI MARIANO

É “CARTA FORA DO BARALHO”

​FORA COM O CHULÉ DO PADRE

FORA COM O AZAR!

HOJE EU QUERO É FOLIA

HOJE EU QUERO É “ROSETA”

​VÔTE, VÔTE, VÔTE, VÔTE!…

CHISPA, CHISPA, CHISPA

VÔTE, VÔTE, VÔTE, VÔTE!

CHISPA, CHISPA, CHISPA, VÔTE!

